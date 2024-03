Les gagnants et les perdants probables du budget britannique

Le budget de printemps de la Grande-Bretagne est attendu mercredi prochain, avant les élections prévues cette année, et les investisseurs sont impatients de voir si le ministre des finances Jeremy Hunt peut équilibrer les cadeaux et les plans de croissance avec une dette publique élevée et une inflation supérieure à l'objectif.

Des réductions d'impôts et des mesures de relance du logement sont attendues, mais trop de largesses pourraient inciter les investisseurs obligataires à vendre des obligations d'État britanniques et alimenter les craintes d'inflation, ce qui compliquerait la tâche de la Banque d'Angleterre pour réduire ses taux d'intérêt, qui n'ont jamais été aussi élevés depuis 16 ans. Voici les gagnants et les perdants potentiels du budget du 6 mars. UN COUP DE POUCE À LA LIVRE STERLING ? Avec la stagnation de l'économie britannique, la livre sterling pourrait se redresser grâce aux initiatives de croissance, mais elle reste vulnérable aux craintes de dépenses excessives de la part du gouvernement, selon les analystes. M. Hunt, désireux de se montrer prudent sur le plan budgétaire après que son prédécesseur Kwasi Kwarteng et l'ancien premier ministre Liz Truss aient présenté un "mini-budget" sous-financé pour 2022, qui a suscité l'émoi des marchés, est également sous pression pour réduire l'impôt sur le revenu. Parmi les autres mesures que l'industrie a demandé à M. Hunt d'envisager figurent la réduction des taxes sur les voitures électriques, le gel des droits sur les carburants et l'extension de l'allègement des taux d'imposition pour les entreprises du secteur du commerce de détail et des loisirs. Un budget généreux pourrait être considéré comme inflationniste, a déclaré Peter Doherty, directeur des investissements à la banque privée Arbuthnot Latham, "repoussant les espoirs de réduction des taux" et "entraînant un peu plus de résilience dans la livre". La livre sterling est l'une des devises les plus performantes par rapport au dollar depuis un an, avec un gain de 5 %, principalement parce que les baisses de taux de la BoE sont attendues plus tard que celles des autres banques centrales. Il se peut toutefois que les prévisions de taux ne soient pas le seul moteur de l'évolution de la livre sterling ce jour-là. L'Institute for Fiscal Studies, un groupe de réflexion, a averti que toute promesse de payer les réductions d'impôts aujourd'hui avec "des réductions de dépenses futures non spécifiées" nuirait à la crédibilité du gouvernement, ce qui pourrait nuire aux actifs britanniques, y compris la livre sterling. L'EDGY DES GILTS La dette publique britannique est proche de 100 % du revenu national et les prévisions d'emprunt de mercredi devraient confirmer les prévisions d'une nouvelle vague de ventes d'obligations. La Deutsche Bank prévoit des ventes de gilts à hauteur de 271 milliards de livres (340 milliards de dollars) pour l'exercice financier débutant en avril, contre environ 237 milliards de livres pour l'année en cours. "L'offre est considérable", a déclaré Ross Walker, économiste en chef de NatWest Markets au Royaume-Uni, "et elle restera importante à moyen terme". Les gilts ont été vendus après le dernier budget en novembre, car les plans de vente d'obligations ont été considérablement plus élevés que prévu. L'IFS prévoit que les avoirs du secteur privé en dette britannique connaîtront la plus forte augmentation jamais enregistrée en 2024-2025, pour atteindre près de 8 % du revenu national. Une grande partie des obligations d'État arriveront à échéance et devront être remplacées cette année, au moment même où la Banque d'Angleterre revendra sur le marché les obligations issues de ses programmes d'achat d'urgence. Les rendements des obligations britanniques à 10 ans, qui évoluent inversement aux prix, ont augmenté de 70 points de base (pb) cette année pour atteindre 4,25 %. Les rendements américains et allemands ont augmenté d'environ 45 points de base chacun. Jason Simpson, stratège principal pour les titres à revenu fixe chez State Street's SPDR ETF business, a déclaré que les investisseurs sont "globalement neutres sur les gilts" avant le budget, ce qui rend le risque d'une vente d'obligations plus faible que si les gestionnaires de fonds avaient déjà acheté de la dette britannique. STOCKS : DE L'IMMOBILIER AUX PUBS Les actions britanniques sont peu performantes, l'indice FTSE 100 étant inférieur de 5,5 % à son sommet de l'année dernière. Les actions européennes viennent de battre des records. Un peu plus de 36 milliards de dollars sont sortis des fonds d'actions britanniques en 2023, soit le montant le plus élevé depuis au moins 2008, selon les données de Morningstar. Les gestionnaires d'actifs espèrent que M. Hunt contribuera à accroître les investissements dans les actions britanniques, dont les fonds de pension nationaux se sont largement débarrassés au cours de la dernière décennie. Entre-temps, la pénurie de logements a alimenté les spéculations sur les politiques budgétaires visant à aider les primo-accédants et les propriétaires qui achètent leur logement. Ainsi, les actions des constructeurs de maisons, en hausse de 50 % depuis octobre, pourraient connaître une certaine faiblesse si les plans visant à revigorer le marché immobilier léthargique sont légers, a déclaré Anthony Codling, responsable de l'immobilier et des matériaux de construction en Europe chez RBC Capital Markets. Chris Sanger, responsable de la politique fiscale chez EY, a ajouté que toute politique soutenant le marché immobilier "pourrait être utile" aux banques britanniques. Les sociétés de tabac telles que British American Tobacco et Imperial Brands sont également dans la ligne de mire, alors que l'on spécule sur une taxe sur les produits de vapotage. Selon Susannah Streeter, responsable des marchés financiers chez Hargreaves Lansdown, l'impact sur les actions devrait être minime, la taxe supplémentaire potentielle étant déjà prise en compte. Susannah Streeter ajoute qu'il faut également surveiller le secteur de l'hôtellerie, car toute réduction des droits sur l'alcool aiderait le groupe de pubs JD Wetherspoons.