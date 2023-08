Les rendements des obligations d'État britanniques sont en passe de connaître leur plus forte baisse en une semaine depuis l'effondrement de la Silicon Valley Bank en mars, après que la faiblesse des données économiques a incité les investisseurs à tempérer leurs paris sur de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont baissé d'environ 8 points de base au début des échanges jeudi et ont touché un plus bas de 4,386%, portant leur baisse hebdomadaire à 25 points de base.

Les rendements des gilts à deux ans, sensibles aux taux d'intérêt, ont atteint leur plus bas niveau depuis le 11 août à 4,898% et étaient également prêts à subir la plus forte baisse hebdomadaire depuis que la faillite de SVB a répandu les inquiétudes sur l'ensemble du système bancaire il y a plus de cinq mois.

Les investisseurs ont vendu d'autres obligations d'État, mais la baisse des rendements des gilts a été plus prononcée.

Une enquête mensuelle sur les entreprises publiée mercredi a suggéré que l'économie britannique était en passe de se contracter de 0,2 % au troisième trimestre. D'autres signes de ralentissement sont apparus.

Les investisseurs croient toujours que la BoE augmentera ses taux le mois prochain de 5,25 % à 5,5 %, alors qu'elle s'attaque à un taux d'inflation plus de trois fois supérieur à son objectif de 2 %. Mais les contrats à terme sur les taux d'intérêt donnent environ 10 % de chances à la BoE de faire une pause le 21 septembre et seulement une chance sur trois que le taux d'escompte atteigne 6 % cette année. (Reportage de William Schomberg, édition d'Andy Bruce)