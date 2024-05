Les investisseurs se préparent à un afflux d'émissions de dette publique américaine qui, à terme, pourrait éclipser la reprise attendue des obligations, car ils ne voient pas la fin des importants déficits budgétaires à l'approche de l'élection présidentielle de cette année.

Alors que les marchés obligataires ont été jusqu'à présent principalement alimentés par des paris sur l'ampleur de la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, les préoccupations budgétaires devraient s'accentuer à l'approche de l'élection du 5 novembre. Selon les analystes et les investisseurs, la réduction du déficit ne semble pas être une priorité politique pour le président Joe Biden et l'opposant républicain Donald Trump. Les équipes des deux candidats contestent cette idée.

Certains investisseurs ont déjà commencé à répartir leurs fonds de manière à éviter les pertes si les rendements des bons du Trésor, qui évoluent à l'inverse des prix, commencent à augmenter en raison d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. D'autres craignent que l'incertitude quant au montant de la dette nécessaire pour combler le déficit ne finisse par déstabiliser le marché des bons du Trésor, qui pèse 27 000 milliards de dollars et constitue le fondement du système financier mondial.

"Si nous prenons du recul par rapport à la Fed et aux six prochains mois où nous pourrions encore obtenir des réductions de taux substantielles, les chiffres de l'offre ne sont pas sains", a déclaré Ella Hoxha, responsable des revenus fixes chez Newton Investment Management, qui privilégie les échéances à court terme des bons du Trésor.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans, qui se situent actuellement autour de 4,4 %, pourraient atteindre 8 % à 10 % au cours des prochaines années. "À plus long terme, ce n'est pas viable.

Les "justiciers obligataires" - investisseurs qui punissent les gouvernements prodigues en vendant leurs obligations - ont fait leur retour l'année dernière, poussant les rendements du Trésor à 10 ans à 5 % pour la première fois en 16 ans, mais les inquiétudes concernant l'augmentation de l'émission de la dette américaine se sont apaisées après que le département du Trésor a ralenti le rythme des augmentations en novembre.

Dans sa dernière annonce de remboursement ce mois-ci, le département du Trésor a déclaré qu'il prévoyait de maintenir la taille des adjudications à un niveau stable au cours des prochains trimestres. Toutefois, les analystes estiment que des adjudications plus importantes pour la dette à long terme sont attendues dès l'année prochaine.

Selon le Congressional Budget Office, la dette fédérale détenue par le public pourrait augmenter de 21 000 milliards de dollars pour atteindre 48 000 milliards de dollars d'ici 2034. Entre-temps, les sources traditionnelles de la demande d'obligations d'État américaines sont à la traîne. La propriété étrangère ne suit pas la taille croissante du marché et la Fed continue de réduire ses avoirs en obligations.

"L'une des choses dont nous avons beaucoup parlé en interne n'est pas seulement l'offre, mais aussi la demande", a déclaré David Rogal, directeur général et membre de l'équipe multisectorielle du groupe mondial des titres à revenu fixe de BlackRock.

"Dans un environnement où la base d'acheteurs est réduite et où l'offre est plus importante, je pense qu'avec le temps, vous verrez davantage de primes de terme", a-t-il déclaré, faisant référence à une mesure de la compensation supplémentaire que les investisseurs exigent pour prêter aux gouvernements sur le long terme.

Les démocrates et les républicains se sont engagés à réduire le déficit et la dette.

"Après que l'administration précédente a augmenté la dette d'un montant record de 8 000 milliards de dollars et n'a pas signé une seule loi pour réduire le déficit, le président Biden a signé une loi de réduction du déficit d'un montant de 1 000 milliards de dollars et a un plan pour réduire le déficit de 3 000 milliards de dollars supplémentaires", a déclaré Jeremy Edwards, porte-parole de la Maison-Blanche.

Anna Kelly, porte-parole du Comité national républicain, a déclaré que les politiques économiques de M. Trump "favorables à la croissance et à la lutte contre l'inflation feront baisser les taux d'intérêt, réduiront les déficits et diminueront les niveaux d'endettement à long terme".

UN PROBLÈME POUR DEMAIN

Une chute soudaine de la demande d'obligations d'État américaines est peu probable, compte tenu du statut de première monnaie de réserve du dollar et de la taille et de la profondeur du marché des bons du Trésor.

"La crise la plus prévisible de l'histoire (...) est pour l'instant plutôt une crise silencieuse", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note récente. Un problème "pour demain", mais pas pour maintenant", ont-ils écrit.

Pourtant, certains acteurs du marché ont commencé à prendre la mesure de la situation.

La pression exercée par les investisseurs sur le département du Trésor pour qu'il devienne plus conservateur sur le plan fiscal se manifesterait par des rendements à long terme plus élevés que les rendements à court terme, a déclaré Jonathan Duensing, responsable des titres à revenu fixe américains chez Amundi US.

"Nous sommes beaucoup plus intéressés par la partie avant et intermédiaire de la courbe de rendement en ce moment et nous préférons rester à l'écart de la partie à plus long terme de la courbe du Trésor", a-t-il déclaré.

Signe de l'affaiblissement de la demande, au cours de l'année écoulée, les investisseurs ont demandé une concession pour acheter le papier plus fréquemment que ces dernières années lors des adjudications du Trésor à 10 ans. Parallèlement, la prime de terme du Trésor américain à 10 ans est brièvement redevenue positive le mois dernier.

"À l'approche des élections, vous n'avez probablement pas intérêt à détenir autant de bons du Trésor américain à très longue échéance", a déclaré Brij Khurana, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Wellington Management.

D'autres se sont fait l'écho de ces préoccupations.

Craig Ellinger, responsable des titres à revenu fixe pour les Amériques chez UBS Asset Management, a déclaré que la dette à court terme "semble être l'endroit le plus sûr au cas où les déficits deviendraient incontrôlables".

Kathryn Rooney Vera, responsable de la stratégie de marché chez StoneX, s'attend à une courbe de rendement plus raide, en partie parce qu'elle prévoit que les émissions massives exerceront une pression sur les bons du Trésor à long terme.

"La réponse consiste à réduire les dépenses, et aucun des deux camps ne veut le faire", a-t-elle déclaré.