Une victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine en novembre annoncerait une hausse des rendements à long terme des obligations du Trésor américain, a déclaré jeudi Benjamin Melman, directeur des investissements d'Edmond de Rothschild Asset Management.

L'approche de M. Trump en matière d'impôts et d'immigration exercerait une pression sur le marché du travail américain et sur l'économie en général, a déclaré M. Melman lors d'une conférence de presse sur les perspectives de la société pour le second semestre.

M. Trump a pris une avance considérable sur le président Joe Biden dans la course à la Maison Blanche depuis que les deux candidats ont débattu le 27 juin.

Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de trois semaines après ce débat, à près de 4,5 %, un mouvement qui, selon certains analystes, reflète les attentes croissantes du marché quant à une victoire de M. Trump.

"Ce qui est vrai à propos de Donald Trump, son programme, est significativement inflationniste", a déclaré M. Melman.

"Même si l'environnement est haussier pour les titres à revenu fixe [...] la partie longue de la courbe des taux américains est moins haussière à notre avis en raison de la prime de risque politique américaine."

Trump s'est engagé à imposer des droits de douane sur les importations étrangères, et jusqu'à au moins 60 % sur les produits chinois entrant aux États-Unis, ce qui, s'il est répercuté sur les consommateurs américains sous la forme de hausses de prix, alimentera l'inflation.

M. Trump a également l'intention de lancer la plus vaste opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis, en se concentrant sur les criminels mais en visant à renvoyer des millions de personnes dans leur pays d'origine.

"Lorsque les probabilités d'élection de M. Trump se sont soudainement accrues, les marchés ont immédiatement fixé le prix du risque", a déclaré Jacques Aurelien Marcireau, co-responsable des actions chez Edmond de Rothschild, lors de la conférence de presse.

Edmond de Rothschild est récemment devenu plus prudent à l'égard des actifs européens, jusqu'à ce que le paysage politique français soit plus stable.

Ses positions sur le marché obligataire comprennent des stratégies de portage profitant des différentiels de taux entre les valeurs d'actifs et des dettes hybrides d'entreprises et financières qui présentent des caractéristiques à la fois d'actions et d'obligations.