Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté mardi, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ayant adopté un ton moins dovish lors de sa déposition devant le Congrès, et ayant déclaré que de nouveaux progrès en matière d'inflation permettraient de réduire les taux d'intérêt plus tard dans l'année.

Les rendements américains sur la partie la plus longue de la courbe, des obligations à 10 ans aux obligations à 30 ans, ont augmenté après quatre jours consécutifs de baisse. Les rendements des bons du Trésor à court terme ont augmenté pour la deuxième session consécutive.

Dans les remarques préparées pour la commission bancaire du Sénat américain, M. Powell a déclaré qu'une réduction du taux directeur n'était pas appropriée tant que la Fed n'était pas "plus confiante" que l'inflation se dirigeait vers l'objectif d'inflation de 2 %. L'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 %, mais les derniers relevés mensuels ont montré de nouveaux progrès modestes, a-t-il noté.

"D'autres bonnes données renforceraient notre confiance dans le fait que l'inflation se rapproche durablement des 2 %.

"Le marché s'attendait à ce que Powell soit un peu plus dovish étant donné la récente série de données qui ont été plus molles. Il l'a été un peu moins", a déclaré Thomas Urano, co-chef des investissements et directeur général chez Sage Advisory à Austin, au Texas.

"Je pense que la Fed doit simplement maintenir sa position, obtenir quelques données supplémentaires sur l'inflation qui montrent que la tendance à la désinflation se poursuit. S'il se présentait devant le Congrès et faisait allusion au fait que des réductions de taux sont à venir [...], le marché aurait pris les devants et entraîné les taux à la baisse."

Les marchés à terme anticipent des baisses de taux de 50 points de base d'ici la fin décembre, la première étant probablement prévue pour septembre, selon les calculs de LSEG.

La vigueur du marché du travail américain et les progrès continus en matière d'inflation sont des facteurs clés cités par la Fed pour influencer le calendrier et le rythme des baisses de taux.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 2,5 points de base pour atteindre 4,293 %.

Les rendements à 30 ans ont augmenté de 3,1 points de base à 4,489 %.

Le rendement des obligations américaines à trois ans a légèrement augmenté à 4,402 % après une vente aux enchères d'obligations à trois ans plus importante que prévu mardi.

La note a obtenu un rendement élevé de 4,399%.

rendement élevé de 4,399%

moins que prévu, à l'heure limite de dépôt des offres, ce qui suggère que les investisseurs étaient désireux d'acheter cette dette à un taux plus bas.

Le ratio offre/couverture, une mesure de la demande, était de 2,67 %, plus élevé que la couverture de 2,43 en juin et supérieur à la moyenne de 2,63.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt, est resté stable ou a légèrement augmenté à 4,622 %.

Les rendements à long terme étant plus élevés que les rendements à court terme, la courbe des rendements américains à deux ans et à dix ans s'est pentifiée, ou a réduit son inversion, à moins 32,60 points de base, ce qui suggère que les taux à court terme sont ancrés et qu'il est peu probable qu'ils augmentent fortement, la prochaine décision de la Fed devant être une réduction des taux.

La hausse de la partie longue de la courbe reflète toutefois des préoccupations persistantes en matière d'inflation.

Dans le même temps, les attentes croissantes du marché concernant la victoire de l'ancien président Donald Trump à l'élection présidentielle américaine de novembre incitent les investisseurs à se demander s'il pourrait y avoir une nouvelle résurgence de l'inflation, a déclaré Charlie Ripley, stratège d'investissement principal pour Allianz Investment Management.

"Ce qui se passe sur le front politique devient un facteur plus important, mais cela pourrait changer avec n'importe quel titre concernant (le président Joe) Biden et sa candidature pour les démocrates", a-t-il déclaré. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss et David Randall ; Rédaction de Nick Zieminski, Susan Fenton et Richard Chang)