Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont baissé mardi à la suite d'une lecture attentive du marché de l'emploi et des commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, selon lesquels la politique monétaire est plus proche du point d'arbitrage où les réductions de taux sont appropriées.

La résilience du marché du travail américain a influencé la décision de la Fed de maintenir les taux d'intérêt de référence à des niveaux proches des plus hauts de deux décennies dans l'espoir d'éviter une résurgence de l'inflation.

Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont augmenté de 221 000 pour atteindre 8,140 millions le dernier jour de mai, le niveau le plus bas depuis février 2021 et légèrement supérieur aux attentes de Wall Street, a déclaré le département du travail mardi. Les données d'avril ont été révisées à la baisse et font état de 7,919 millions de postes non pourvus au lieu des 8,059 millions précédemment annoncés.

Bien que ni les données sur les offres d'emploi ni les commentaires de Powell n'aient semblé affecter les attentes du marché concernant les réductions de taux d'intérêt d'environ 46 points de base d'ici décembre, le marché a semblé faire preuve de soulagement après la chute de lundi, a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

"M. Powell et les données macroéconomiques ont contribué à faire baisser légèrement les rendements, mais l'aspect politique de l'équation et l'incertitude concernant le déficit sous un gouvernement contrôlé par les Républicains les ont poussés à la hausse", a-t-il déclaré.

Les rendements ont augmenté lundi pour atteindre leurs plus hauts niveaux depuis mai, les investisseurs intégrant de plus en plus la possibilité que l'ancien président Donald Trump l'emporte lors des élections présidentielles de novembre.

M. Trump, qui était largement considéré comme le vainqueur du débat de la semaine dernière contre le président Joe Biden, a été encore renforcé lundi lorsque la Cour suprême des États-Unis a statué qu'il bénéficiait d'une large immunité contre les poursuites judiciaires, ce qui rend improbable qu'il soit jugé avant l'élection sur la base des accusations portées par le conseiller spécial Jack Smith.

" L'action sur les prix s'appuie sur les prévisions d'inflation et d'émission en cas de victoire de Trump en novembre, ainsi que sur l'augmentation perçue de la probabilité d'un tel résultat ", a déclaré Ian Lyngen, responsable de la stratégie des taux américains chez BMO Marchés des capitaux.

Le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans a baissé de 3,2 points de base pour atteindre 4,447 %. Le rendement de l'obligation à 30 ans a baissé de 1,5 point de base à 4,628 %.

Le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 3,9 points de base pour s'établir à 4,733 %.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était négative de 28,8 points de base, la laissant proche de sa position la moins inversée depuis le mois de mai. (Reportage de David Randall ; Rédaction de Chizu Nomiyama, Barbara Lewis et Christina Fincher)