Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis la fin du mois de mai, lundi, au début d'une semaine de vacances qui sera probablement marquée par de faibles volumes d'échanges.

La hausse des rendements, qui évoluent à l'inverse des prix, est survenue après que le premier tour des élections nationales en France, dimanche, a suggéré que le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen a obtenu une victoire plus faible que ce que certains sondages avaient prévu.

Dans le même temps, la prestation très critiquée du président américain Joe Biden lors du débat de la semaine dernière pourrait inciter les investisseurs à estimer qu'il est plus probable que l'ancien président Donald Trump l'emporte lors des élections de novembre, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur les bons du Trésor, a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie Group.

"Pour diverses raisons liées à la politique fiscale, à la politique tarifaire et à la politique d'immigration, nous pensons qu'une administration Trump en 2025-2028 sera plus inflationniste qu'une administration Biden", a-t-il déclaré.

L'effondrement de la partie la plus longue de la courbe suggère que le mouvement n'est pas lié à des préoccupations concernant la Réserve fédérale ou l'inflation, mais qu'il reflète des inquiétudes concernant l'augmentation des déficits budgétaires sous une deuxième administration Trump, a déclaré Lawrence Gillum, stratège en chef pour les titres à revenu fixe chez LPL Financial.

"Il y a une certaine anxiété électorale qui est introduite sur les marchés avec l'augmentation des chances que Trump remporte la présidence", a-t-il déclaré.

Le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 13,4 points de base pour atteindre 4,477 %. Le rendement de l'obligation à 30 ans a augmenté de 14 points de base pour atteindre 4,642 %.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans se sont brièvement repliés à la suite d'une lecture de l'Institute for Supply Management qui a montré que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour un troisième mois consécutif en juin et qu'une mesure des prix payés par les usines pour les intrants est tombée à son plus bas niveau en six mois, en raison de la faible demande de biens.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 5,7 points de base pour atteindre 4,777 %, ce qui le place à son plus haut niveau depuis deux semaines.

L'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, très surveillé, est négatif de 30,1 points de base, sa position la moins inversée depuis le mois de mai.

Les négociations se termineront tôt mercredi et le marché obligataire sera fermé jeudi en raison des vacances du 4 juillet. (Reportage de David Randall ; édition de Jason Neely, Anil D'Silva et Alexander Smith)