Les bons du Trésor américain ont progressé en Asie jeudi, les signes de ralentissement de l'inflation et de l'économie américaine étant considérés comme ouvrant la voie à deux baisses des taux d'intérêt cette année.

Les rendements à deux ans ont baissé de trois points de base (pb) pour toucher un plus bas de six semaines à 4,705%. Les rendements à dix ans, qui ont baissé de 9 points de base mercredi, ont encore baissé de 4 points de base pour atteindre 4,313 %, également un plus bas de six semaines. Les rendements baissent lorsque les prix des obligations augmentent.

Mercredi, l'inflation de base américaine a ralenti à 3,6 % en avril. Ce chiffre est conforme aux attentes du marché, mais les opérateurs le considèrent comme un signal encourageant après quelques mois de stagnation.

La stagnation des ventes au détail en avril, par rapport aux attentes d'une hausse de 0,4 %, a également contribué au sentiment de ralentissement de l'économie.

"Il ne s'agit pas d'une récession, mais d'un ralentissement très attendu et nécessaire de la consommation", a déclaré Naka Matsuzawa, stratège macroéconomique en chef chez Nomura à Tokyo.

"C'est donc la condition préalable à tout ralentissement significatif de l'inflation vers les 2 %.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient 52 points de base de réduction cette année, contre 45 points de base mardi, la première réduction de 25 points de base étant probable en septembre.

Les rendements à trente ans ont baissé de quatre points de base pour atteindre leur niveau le plus bas en six semaines, à savoir 4,475 %. Par ailleurs, les avoirs étrangers en bons du Trésor américain ont atteint un niveau record en mars, selon les données du département du Trésor, augmentant pour le sixième mois consécutif. (Reportage de Tom Westbrook, édition de Shri Navaratnam)