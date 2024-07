Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont augmenté et la courbe entre les bons à deux ans et les obligations à 30 ans est devenue positive pour la première fois depuis janvier, en raison des paris croissants sur la victoire de Donald Trump dans la course à la présidence après avoir survécu à une tentative d'assassinat.

Une présidence Trump entraînerait probablement une augmentation des dépenses déficitaires, davantage de réductions d'impôts, une hausse de l'inflation et une diminution de la réglementation des actions, a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities à New York.

"Les investisseurs évaluent les chances que M. Trump devienne président à un niveau beaucoup plus élevé", a-t-il déclaré.

Deux jours plus tard, le motif de la tentative d'assassinat de M. Trump par un tireur de 20 ans restait un mystère, le suspect ayant été abattu et le FBI n'étant pas en mesure d'identifier l'idéologie qui l'aurait poussé à s'en prendre à l'ancien président.

Les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de 4 points de base à 4,222 %, tandis que les rendements à deux ans ont baissé de 1 point de base à 4,451 %.

L'inversion de la courbe des rendements du Trésor à deux ans et à 10 ans, très surveillée, s'est réduite à moins 23 points de base, la plus petite inversion depuis janvier, et l'écart entre les rendements à deux ans et à 30 ans a été légèrement positif.

Les rendements ont chuté au cours des deux dernières semaines en raison des attentes croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale réduira ses taux dès le mois de septembre, en raison du ralentissement du marché de l'emploi et de la baisse de l'inflation, qui se rapproche de l'objectif annuel de 2 % de la banque centrale américaine.

Les traders surveilleront les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, plus tard dans la journée, afin d'obtenir de nouveaux indices sur la probabilité d'une baisse des taux en septembre.

Il est peu probable qu'une éventuelle victoire de Trump modifie la trajectoire de la Fed.

"Cela complique certainement la fonction de réaction de la Fed dans le sillage de l'élection. Mais je pense qu'à court terme, la Fed doit réagir aux données entrantes et les données entrantes ont été cohérentes avec une baisse en septembre", a déclaré M. Goldberg.

Les opérateurs tablent également sur une deuxième, voire une troisième baisse des taux d'ici décembre.