Taux : nette embellie sur nos OAT post-législatives (-5Pts)

Les marchés financiers - qui redoutaient par-dessus tout une poussée des extrêmes - accueillent le scénario d'une Assemblée divisée avec soulagement.

Pas de majorité en vue pour mettre en oeuvre de mesures jugées défavorables aux marchés, comme une hausse de la fiscalité ou aggraver la dérive des finances publiques.



'Dans l'ensemble, nous pensons que les investisseurs se satisferont du fait que le scénario du pire ait été évité, à savoir que le RN ou le NFP dispose d'une majorité absolue', estime Jack Allen-Reynolds, économiste chez Capital Economics.

'Mais les choses sont encore loin de se présenter favorablement pour la France', souligne-t-il.

Le marché obligataire opte pour l'optimisme : l'évolution des emprunts d'Etat français le démontre avec une détente un peu inespérée de -5Pts vers 3,165% et l'écart les Bunds allemands se contracte de -3Pts ce lundi (le '10 ans' allemand à 10 ans se détend de -2Pts vers 2,511(le 'spread' se contracte à +65,6Pts).

Plus au Sud, les BTP italiens et les Bonos espagnols effacent -5,3Pts vers 3,887% et 3,292% respectivement.



Les T-Bonds US se dégradent légèrement de +1,3Pt de base vers 4,281% à la veille de l'audition de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, par le Congrès: il pourrait toutefois confirmer la perspective d'une baisse des taux après l'été, au cas où l'inflation continuerait d'évoluer dans le bon sens.



Jeudi seront publiés les derniers chiffres des prix à la consommation à paraître avant la prochaine réunion stratégique de la Fed, prévue le 31 juillet, qui devraient justement confirmer la récente tendance au ralentissement de l'inflation.

Outre-Manche, les 'Gilts' se tendent de +2Pts vers 4,148%.





