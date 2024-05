Taux : une détente sans véritable signification, volumes nuls

Séance positive mais la hausse des émissions libellées en Euro s'est déroulée sur fond d'absence quasi totale de volume : c'est dû à une journée fériée à Londres et à New York: 'Spring Bank Holiday' et 'Memorial Day' respectivement.



Faute de la moindre indication en provenance des US ou d'arbitrages initiés depuis la 'City', la seule donnée 'macro' publiées en Europe provenait d'Allemagne ou le climat des affaires est resté inchangé en mai.

L'indice de l'institut IFO se maintient à son niveau de 89,3 points du mois précédent : si les entreprises se montrent moins satisfaites de leur situation actuelle, leurs attentes se sont améliorées.



Ces chiffres n'ont pas influencé le rendement des Bunds lors de leur parution à 10H00 (la détente s'est amorcée seulement après 12H) : le '10 ans' se détend de -4Pts à 2,5440%, nos OAT effacent -4,5Pts à 3,026%, les BTP italiens -5Pts vers 3,8280... mais dans des volumes insignifiants.



Il va falloir patienter jusqu'à vendredi pour voir les taux se détendre plus convaincante -éventuellement- si les derniers chiffres de l'inflation au sens du 'PCE' aux Etats-Unis, puis classiquement l'indice des prix (CPI) dans l'Eurozone marquent des signes de modération.



Les analystes se montrent optimistes quant à une poursuite du mouvement de désinflation des deux côtés de l'Atlantique qui ouvriraient la voie à de prochains assouplissement monétaires... mais les marchés de taux jouent la prudence depuis une semaine.



La publication, jeudi, d'une nouvelle estimation du PIB américain sera également suivie de près afin d'en savoir plus sur le ralentissement en cours de l'activité aux Etats-Unis.



Une première estimation publiée fin avril avait indiqué que le PIB avait augmenté de 1,6% en rythme annuel au premier trimestre, à comparer avec une croissance de 3,4% au quatrième trimestre de l'année dernière.



