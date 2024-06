Taux : une nette embellie sur les OAT, tension sur les TBonds

La défiance des marchés à l'égard d'une possible accession au pouvoir du RN ou du nouveau Front Populaire fait sortir Christine Lagarde de son silence : elle déclare que la BCE se montre 'attentive' mais qu'il n'y a pas lieu d'envisager de soutien à la dette française.

Et les faits semblent lui donner raison puisque l'écart de rendement des OAT françaises à dix ans (3,155%) et du taux de référence allemand s'est contracté ce lundi de 80 points de base par rapport à vendredi (-7,5Pts).



L'OAT se détend de -1,2Pt (3,157%) mais le Bund se tend de +6Pts à 2,412%.

Petite tension en revanche sur le BTP italien avec +3Pts à 3,945%... et le '10 ans' portugais continue de très bien se porter avec un score de parité à 3,156%... identique à celui de nos OAT.



'N'oublions pas que le risque politique n'est pas uniquement français: la coalition au pouvoir en Allemagne est confrontée à d'importantes divergences sur le budget et un nouveau gouvernement doit être formé en Belgique', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



La question en suspens est de savoir combien de temps durera cette phase de correction et si elle marque également le début de la fin de la hausse des marchés d'actions.



Les indicateurs économiques, notamment ceux ayant trait à l'inflation, susceptibles d'influencer la trajectoire des politiques monétaires des banques centrales devraient donc continuer d'avoir un impact important cette semaine.

En attendant, on vient de découvrir que l'activité manufacturière diminue légèrement en juin dans la région de New York, selon l'enquête 'Empire State' de la Fed locale.

Les nouvelles commandes sont restées stables, tandis que les livraisons ont légèrement augmenté. Les conditions du marché du travail sont restées faibles, l'emploi et les heures travaillées continuant de se contracter.



Le rythme des hausses des prix des intrants et de vente s'est légèrement ralenti pour un deuxième mois consécutif. Bien que l'activité actuelle reste faible, l'optimisme quant aux perspectives à six mois a atteint son plus haut niveau en plus de deux ans.

Seul motif de satisfaction : l'indice des 'conditions générales' a gagné dix points mais est resté inférieur à zéro, s'établissant à -6,0.



Les T-Bonds se dégradent nettement ce lundi avec +8Pts à 4,2920% et ils entrainent dans leur sillage les 'Gilts' britanniques qui se tendent de +7,5Pts vers 4,1560%.

N'oublions pas que des élections législatives se tiendront au Royaume Uni le 4 juillet et que Richi Sunak et les Conservateurs (18% seulement d'intentions de vote, à peine la moitié des Travaillistes à 37%) sont en mauvaise posture dans les sondages, talonnés par les libéraux démocrates à 14% (leur meilleur score de l'histoire).



