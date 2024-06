Les actions américaines ont vacillé mais ont repris leur progression et les rendements des obligations du Trésor américain ont réduit les baisses précédentes après que la Réserve fédérale américaine a laissé les taux d'intérêt inchangés et a réduit les attentes de réduction des taux cette année.

Le dollar s'est quelque peu affaibli après la publication de la déclaration de politique générale de la Fed et de son résumé des projections économiques (SEP).

Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés en forte hausse, tandis que le Dow Jones a légèrement progressé.

Le résumé des projections économiques, plus optimiste que prévu, semble contredire le rapport du département du travail sur l'IPC, publié plus tôt dans la journée, qui montre que les prix de base ont augmenté à leur rythme annuel le plus faible depuis plus de trois ans.

"Il est un peu décevant de voir ce maintien de la politique de la fauconnerie, en particulier le jour même où vous obtenez l'un des rapports sur l'inflation les plus faibles depuis probablement deux ans", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. "Le marché va avoir un peu de mal à évaluer le degré de fermeté de la Fed à la lumière non seulement des données de ce matin, mais aussi de celles de la semaine dernière.

Lors de sa conférence de presse suivant la décision, le président de la Fed, Jerome Powell, a reconnu que l'inflation avait considérablement diminué mais restait trop élevée et que les attentes en matière de réduction des taux avaient été repoussées en raison des progrès plus lents que prévu pour ramener la croissance des prix à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

"Je pense que le principal enseignement à tirer est que le marché s'attendait probablement à ce que la Fed fasse passer le graphique à points de trois à deux baisses", a ajouté M. Mayfield. "Au lieu de cela, elle est passée de trois à une réduction, ce qui, à la marge, est une surprise hawkish.

Néanmoins, les marchés financiers évaluent à 61,5 % la probabilité d'une réduction des taux de 25 points de base en septembre, contre 46,8 % mardi, selon l'outil FedWatch du CME.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 30,69 points, soit 0,08%, pour atteindre 38 778,11, le S&P 500 a gagné 58,74 points, soit 1,09%, pour atteindre 5 434,06 et le Nasdaq Composite a ajouté 326,91 points, soit 1,88%, pour atteindre 17 670,45.

Les actions européennes ont clôturé en forte hausse après le rapport sur l'IPC et avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 1,08 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 1,07 %.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,45 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,57 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,66 %.

Les rendements du Trésor américain ont chuté après les données, mais se sont un peu rétractés après la publication du SEP.

Les bons du Trésor américain de référence à 10 ans ont augmenté de 25/32 pour atteindre un rendement de 4,3044%, contre 4,402% mardi dernier.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 42/32 pour atteindre un rendement de 4,4556%, contre 4,535% mardi.

Le dollar a réduit ses pertes face à un panier de devises mondiales après que la banque centrale ait réduit ses prévisions de baisse de taux pour 2024.

L'indice du dollar a baissé de 0,53%, l'euro a augmenté de 0,69% à 1,0813 $.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,33% par rapport au billet vert à 156,61 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2811 $, en hausse de 0,56% sur la journée.

Les prix du pétrole ont progressé, soutenus par les tensions qui couvent au Moyen-Orient et par les prévisions selon lesquelles les stocks mondiaux diminueront au cours de la seconde moitié de l'année.

Le brut américain a augmenté de 0,77 % pour s'établir à 78,50 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 82,60 dollars, en hausse de 0,83 % sur la journée.

L'or a gagné du terrain mais a perdu un peu d'éclat suite à la déclaration de politique générale de la Fed et à la mise à jour des projections économiques.

L'or au comptant a augmenté de 0,3% à 2 322,60 $ l'once.