La valeur BMW AG revient à proximité d'une zone de soutien correspondant à la borne basse d'un trading range. Le timing apparaît pertinent pour revenir à l'achat et anticiper une reprise technique en direction des 103 EUR. Les fondamentaux solides du groupe confortent cette anticipation haussière sur le titre.



On pourra donc acheter le warrant CALL Vontobel GM09V qui cote 0.28 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 45% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 91.2 EUR, limitera le risque à -30%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.