Achat du warrant CALL Vontobel 9G06V

Objectif de cours : 6250 PTS

Stop de protection: 5790 PTS

L'indice CAC 40 suit une dynamique baissière sur le court terme sous la résistance des 6386.8 points. Néanmoins la pression vendeuse donne des premiers signes d'essoufflement suggérant ainsi l'amorce d'une reprise technique. Le timing apparaît par conséquent opportun pour se positionner à l'achat et viser ainsi un retour des cours vers la zone des 6250 points.



On pourra donc acheter le warrant CALL Vontobel 9G06V qui cote 1.73 EUR. Le ralliement de notre objectif permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 45% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 5790 points, limitera le risque à -30%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.



Mnemo ISIN Type Prix d'exercice Echéance 9G06V DE000VX7ZSA9 CALL 6200 PTS 17/03/2023 Cours Obj. théorique Risque théorique 1.73 45% -30% >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés

Avertissement : Surperformance attire l'attention de tout investisseur sur les spécificités des warrants et notamment sur le fait que les warrants, eu égard à leur nature optionnelle, peuvent connaître d'amples fluctuations de cours et même perdre l'intégralité de leur valeur. Les analyses réalisées par la société Surperformance, éditrice du site zonebourse.com, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre produit financier. La responsabilité de la société Surperformance ainsi que ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations, graphiques, chiffres, opinons ou commentaires rédigés par les équipes de rédaction de Surperformance éditrice du site zonebourse.com s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations qui y sont développées. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif, Surperformance ne peut en garantir l'exactitude ou la fiabilité.

Données statiques Type de produit Warrants (Call) Sous-jacent CAC 40 Emetteur Vontobel Mnémo 9G06V ISIN DE000VX7ZSA9 Prix d'exercice 6200 PTS Date d'émission 03/03/2022 Maturité 17/03/2023 Parité 200 : 1 Durée restante 197 jour(s) Option européenne ou américaine Européen Cours d'émission 2.86 EUR Volume d'émission 250 000 Mode remboursement règlement en espèces Devise EUR Indicateurs Techniques Delta 0.4776 Elasticité 8.2302 Premium 8.3093 Gearing 17.232 Theta -0.0371 Vega 0.0885 Moneyness 0.976 Distance Prix d'exercice -151.6 PTS Distance Prix d'ex. % -2.51 % Spread 0.01 EUR Spread % 0.57 % Premium % 8.31 % Valeur théorique 1.755 Volatilité implicite 23.56 % Probabilité de perte totale 59.07 % Thêta -0.005 Valeur intrinsèque 0.000 Valeur temps 1.755 Break even 6,551.00 EUR Elasticité 8.230 Delta 0.478 Gamma 0.000 Véga 0.088 Rhô 0.067