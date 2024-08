Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre S&P 500 au contact de niveaux intéressants situés vers 5071 USD.



Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier de ces dernières séances et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.



Ce niveau devrait, en effet, engendrer une reprise technique en direction des 5667 USD.



On pourra donc se positionner acheteur par l'intermédiaire du warrant CALL Vontobel VO60V qui cote 3.39 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 40% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 4950 USD, limitera le risque à -25%.



Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.