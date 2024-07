Le titre est en situation de surachat, à proximité de la zone de résistance des 195 USD, correspondant à une oblique haussière sur le graphique. Le timing est adéquat pour se placer vendeur sur Alphabet Inc. en anticipant des prises de bénéfices en direction des 175 USD dans un premier temps.



On utilisera le warrant PUT Vontobel WG13V qui cote 0.28 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 50% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 205 EUR, limitera le risque à -25%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.