Achat du warrant PUT LL88V sur le CAC40

Après un parcours sans faille depuis novembre dernier et une performance de plus de 13% depuis le 1er janvier, le CAC40 pourrait marquer une pause et amorcer un mouvement de consolidation.

Les indicateurs en surachat et l'approche de nombreux résultats d'entreprises incitent à la prudence. Ces rendez-vous majeurs pourraient servir de prétexte à quelques prises de bénéfices en direction des 6100 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 jours.

Bien que la tendance demeure clairement positive sur les différentes échelles de temps, nous profitons des niveaux actuels pour ouvrir une position vendeuse sur l'indice dans une logique de couverture.



On pourra acheter le warrant PUT Votonbel LL88V qui cote 1.11 EUR. Le ralliement des 6100 points permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 30% pour cette recommandation et le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 6410 points limitera le risque à 25%.

Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.

Mnemo Type Prix d'exercice Echéance LL88V PUT 6100 PTS 17/09/2021