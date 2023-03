Un essoufflement technique pourrait se former au contact de la résistance des 7274 points.

Le CAC40 a, en effet, fortement rebondi ces dernières séances et arrive à proximité de la borne haute d'un gap laissé ouvert le 10 mars dernier. Cette zone de cours pourrait susciter quelques prises de bénéfices et renvoyer l'indice vers les 7100 points dans un premier temps.



On utilisera le warrant PUT Vontobel VJ75V qui cote 1.02 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 35% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 7410 points, limitera le risque à 20%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.