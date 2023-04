La récente correction liée au secteur bancaire a rapidement été reléguée au second plan et le CAC40 est revenu à grande vitesse sur ses records historiques.

A l'approche de la saison des trimestriels, cette zone de cours pourrait servir de prétexte à de nouveaux dégagements, d'autant plus avec la perspective de récession et l'envolée des cours pétroliers après la nouvelle coupe de l'OPEP+ dans la production à compter du mois de mai.



Nous renforçons par conséquent la position sur le PUT Vontobel VJ75V qui cote actuellement 0.75 EUR.



Ce produit dérivé avait initialement été conseillé à 1.02 EUR, le 30/03/2023:

https://www.zonebourse.com/cours/warrant/BANK-VONTOBEL-PUT-CAC-40-149359597/actualite-bourse/Achat-du-warrant-PUT-VJ75V-sur-le-CAC40-43377440/





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.