Par Aujourd'hui à 09:59Par Laurent Polsinelli Partager Opinion Négative sous les 23.175 € Objectif de cours 21.5 € Cours d'entrée 0.33 € Le titre Société Générale présente une configuration positive sur le court terme au-dessus du support des 23 EUR, correspondant à la moyenne mobile à 20 jours. La zone de résistance des 24.27 pourrait toutefois engendrer quelques prises de bénéfices après la hausse de ces dernières séances.

Le timing apparaît donc intéressant pour miser sur ce scénario et anticiper ainsi une rechute en direction de la zone des 21.5 EUR.



On pourra donc acheter le warrant PUT Vontobel AG72V qui cote 0.33 EUR. On visera les 21.5 EUR sur le sous-jacent, soit un potentiel de l'ordre de 35% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 24.8 EUR, limitera le risque à 25%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.



Données statiques Type de produit Warrants Sens PUT Sous-jacent SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Emetteur Vontobel Mnemo AG72V ISIN DE000VU5R7S1 Date d'émission 03/04/2023 Prix d'exercice 22.00 € Maturité 15/12/2023 (186 Jours) Parité 5 : 1 Cours d'émission 0.6600 € Volume d'émission N/A Mode remboursement règlement en espèces Devise EUR







Indicateurs Techniques Plus haut depuis émission 0.7010 € Plus bas depuis émission 0.2950 € Delta -0.34x Elasticité 4,906 Premium 12.46x Gearing 14.32x Moneyness 0,9452 Distance Prix d'exercice -1.095000 € Distance Prix d'ex. % -4.98% Spread 0.0100 € Spread % 3.03% Valeur théorique 0,3250 Volatilité implicite 36,32 % Probabilité de perte totale 55,28 % Valeur intrinsèque 0,000000 Valeur temps 0,3250 Break even 20,38 € Theta -0.01x Vega 0.01x Rhô -0.01x