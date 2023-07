Société Générale : Renfort du PUT Vontobel AG72V

Par Aujourd'hui à 16:16Par Laurent Polsinelli Partager Opinion Négative sous les 24.285 € Objectif de cours 22 € Cours d'entrée 0.188 € La reprise technique dernièrement observée sur Société Générale devrait trouver un point d'arrêt dans la zone de cours actuelle. Le timing apparaît pertinent pour anticiper le retour d'une dynamique baissière, avec les 22 EUR comme principal objectif.



Nous renforçons ainsi le PUT Vontobel AG72V qui cote 0.183 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 50% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 25.3 EUR, limitera le risque à 25%.



Ce produit dérivé avait été conseillé à 0.33 EUR:

https://www.zonebourse.com/cours/warrant/BANK-VONTOBEL-PUT-SOCIETE-153146287/actualite-bourse/Besoin-de-souffler-44098001/





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.



