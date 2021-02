Analyses Zonebourse sur BANK VONTOBEL/PUT/TESLA/600/0.01/17.09.21 TESLA, INC. (WARRANT PUT - GW13V) Achat du warrant PUT GW13V PUT Données statiques Type de produit Warrants (Put) Sous-jacent TESLA, INC. Emetteur Vontobel Mnémo GW13V Prix d'exercice 600 USD Date d'émission 08/01/2021 Maturité 17/09/2021 Parité 100 : 1 Durée restante 203 jour(s) Option européenne ou américaine Européen Cours d'émission 0.77 EUR Volume d'émission 250 000 Mode remboursement règlement en espèces Devise EUR Indicateurs Techniques Delta -0.3055 Elasticité 1.9126 Premium 27.7849 Gearing 6.2598 Theta -0.0196 Vega 0.0147 Moneyness 0.882 Distance Prix d'exercice -80.35 USD Distance Prix d'ex. % -11.81 % Spread 0.3 EUR Spread % 28.57 % Premium % 27.78 % Valeur théorique 0.9 Volatilité implicite 77.67 % Probabilité de perte totale 47.18 % Thêta -0.003 Valeur intrinsèque 0.000 Valeur temps 0.9 Break even 491.32 EUR Elasticité 1.913 Delta -0.306 Gamma 0.000 Véga 0.015 Rhô -0.017