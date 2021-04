Analyses Zonebourse sur CITI/PUT/ZOOM VIDEO COMMUNIC./250/0.1/16.12.21 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. (WARRANT PUT - 32HUC) Premiers signes de retournement PUT Données statiques Type de produit Warrants (Put) Sous-jacent ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. Emetteur Citi Mnémo 32HUC Prix d'exercice 250 USD Date d'émission 09/03/2021 Maturité 16/12/2021 Parité 10 : 1 Durée restante 259 jour(s) Option européenne ou américaine Européen Cours d'émission 2.6458 EUR Volume d'émission 1 500 000 Mode remboursement règlement en espèces Devise EUR Indicateurs Techniques Delta -0.218 Elasticité 2.9841 Premium 29.4926 Gearing 13.6913 Theta -0.0497 Vega 0.0679 Moneyness 0.778 Distance Prix d'exercice -71.29 USD Distance Prix d'ex. % -22.19 % Spread 0.04 EUR Spread % 1.98 % Premium % 29.49 % Valeur théorique 2 Volatilité implicite 54.51 % Probabilité de perte totale 62.55 % Thêta -0.007 Valeur intrinsèque 0.000 Valeur temps 2 Break even 226.53 EUR Elasticité 2.984 Delta -0.218 Gamma 0.001 Véga 0.068 Rhô -0.073