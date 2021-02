Analyses Zonebourse sur SG ISSUER/PUT/TESLA/500/0.1/18.06.21 TESLA, INC. (WARRANT PUT - 2X52S) Retour de bâton à prévoir PUT Données statiques Type de produit Warrants (Put) Sous-jacent TESLA, INC. Emetteur Société Générale Mnémo 2X52S Prix d'exercice 500 USD Date d'émission 02/09/2020 Maturité 18/06/2021 Parité 10 : 1 Durée restante 128 jour(s) Option européenne ou américaine Européen Cours d'émission 11.29 EUR Volume d'émission 67 000 Mode remboursement règlement en espèces Devise EUR Indicateurs Techniques Delta -0.1088 Elasticité 3.3812 Premium 41.5523 Gearing 31.0821 Theta -0.1667 Vega 0.0738 Moneyness 0.617 Distance Prix d'exercice -310.8 USD Distance Prix d'ex. % -38.33 % Spread 0.5 EUR Spread % 20.83 % Premium % 41.55 % Valeur théorique 2.15 Volatilité implicite 82.75 % Probabilité de perte totale 77.13 % Thêta -0.024 Valeur intrinsèque 0.000 Valeur temps 2.15 Break even 473.91 EUR Elasticité 3.381 Delta -0.109 Gamma 0.000 Véga 0.074 Rhô -0.054