Vieillissement, Robotique, Espace, Climat... les grands Thèmes 2020 / 2030 (Zonebourse avec Reuters) L'hélicoptère monétaire, les crises climatiques, les villes intelligentes et la conquête – économique – de l'espace sont des thématiques possibles pour les investisseurs à l'entame de la troisième décennie du XXIe siècle. Sur les dix années écoulées, ils sont vu les actions cotées gonfler de plus de 25 000 Mds$ et la hausse des obligations entraîner 1 300 Md$ de ces titres en territoire à rendement négatif.