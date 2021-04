Deal avec Intermarché dans les tuyaux.

Centrale d'achat commune, association à 50-50 sur Cdiscount. Information non vérifiée pour le moment. Si celà se concrétise, Casino sera totalement désendetté et le marché ne verra plus que la nouvelle rentabilité et le poids des actifs. Le cours va exploser et se rapprocher des 100€ en peu de temps. A suivre ! Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée