Franck Morel - Je vous lis. Juste une ou deux réactions par rapport à IB. Je pense que vous sous estimé la bête et que vous vous focalisez sur des faux problèmes.



Nous avons un compte test de 10000 euros qui nous permet de faire nos développements informatiques chez IB... et on l'a poussé à fond si vous voyez ce que je veux dire histoire de tester un peu tous les scénarii...

Il nous a été possible de shorter l'inshortable en france, même des valeurs moyennes telles que SOITEC, de shorter des valeurs étrangères, de disposer d'un effet de levier de 2 ou 3 sur des valeurs françaises (par contre le levier dépend de la liquidité des valeurs, le max pour les plus liquides), de disposer d'un effet de levier de 4 voire 5 sur une valeur US du SP500, de faire des futures sur indices / taux / commo, des options, des valeurs exotiques (j'ai même acheté une valeur de république tchèque), du FX avec un effet de levier de 15/20 (de mémoire)... le tout avec un seul et même compte. Bref croyez moi, pas de quoi se sentir frustré bien au contraire.



Concernant la plateforme, c'est bien simple, c'est le jour et la nuit avec ce dont vous avez l'habitude : rapidité, simplicité, ordres complexes, annulation / modification d'un clic, trading sur les graphiques et sans abonnement mis à part vos cotations, vendues prix coûtant et qui peuvent être prises en charge par IB en fonction de votre volumétrie... Vous avez aussi via ZB beaucoup de valeurs en temps réel et les carnets d'ordres ne veulent plus dire grand chose.



Concernant la gestion du compte on peut créer des sous comptes super facilement, faire des virements en temps réel entre chaque sous compte, très pratique pour des typologies d'investissement différentes par compte, les virements vers l'extérieur sont eux aussi très rapides.



Concernant les minimums, c'est vrai qu'ils sont plus élevés mais les ordres sont transmis par défaut en "smart routing" c'est à dire que vos ordres sont exécutés simultanément sur toutes les bourses, y compris alternatives à Euronext tels que : Chx, Turquoise, Bats, dark pool... qui concentrent désormais une part très très importante des volumes sur valeurs françaises par exemple... IB est le champion de la Best Execution.

Cette manière de transmettre les ordres vous permet d'économiser considérablement à chaque exécution en vous permettant d'avoir des meilleurs prix de revient ce qui couvre sur la durée très largement le surcout facial d'une exécution sur les minimums. Ceci, il est vrai, ne vaut pas pour les produits dérivés.



Concernant les valeurs étrangères, il n'y a pas photo sur aucun sujet. 0.09% et 5 euros minimum pour un ordre sur une valeur allemande, espagnole, finlandaise, danoise... Vous allez avoir envie d'arrêter de trader toujours les mêmes valeurs... CGG, VK, SOI, GEN... Ça tourne un peu en rond tout cela. Et franchement avec les outils que nous mettons à votre disposition et notre couverture de marché, vous êtes armés. Jusqu'à présent, en tous les cas dans le concours, ce n'était pas possible de trader sur autre chose que les marchés Euronext à des tarifs attractifs.



Cela va changer et devenir aussi intéressant pour cette raison. C'est une évolution positive. Nous envisageons aussi à moyen terme de rendre le concours international en exploitant notre site anglophone 4-traders. 3