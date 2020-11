BenJa111 0 0 0 Messages Abonnés Inscrit depuis le 09-11-2018 Nbr de réac. publiés 0 Nbr de reco. reçues 0 Nbr de reco. données 1 Qui le recommande le + Qui lui répond le + Il recommande le + Marie72 Il répond le + à

Journal Membres Favoris BenJa111 Modifier la valeur Adresser un message à RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue BenJa111 et Hérisson maldoror Marius11 Biapi 4 autres membres ont aimé ce message- Il y a 1 an Marie72

Super vidéo très claire et pédagogique. Voir la suite