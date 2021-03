sysswing -

Je me présente, Stéphane, je suis quant sur les marchés financiers, j'ai un background en informatique, big data, machine learning, intelligence artificielle.



J'ai un projet perso de swing trading systématique. Je suis en train d'automatiser et de backtester une stratégie de tasse et anse, i.e. achat sur cassure de résistance, en daily pour l'instant.



J'avance pas mal, j'ai une détection de belle pattern sélective et les premiers résultats sont intéressants. cf image d'un trade fait automatiquement, signal:S, entrée:â–², sortie:â–¼, stoploss en rouge, rebond sur résistance: étoiles bleues.



Mais malheureusement je n’ai ni fait de formations et ni d'expérience de trading sur cette stratégie, donc je cherche des gens qui sont intéressé par ce sujet.

J’ai encore beaucoup de choses à affiner : money management, entrée de position, sortie de position, gestion des stops. Sur chacun de ces points il y a plein de manières de procéder.



Donc si quelqu’un veut vérifier une stratégie/formation, je peux le faire avec un backtest sur 40 ans, et même par la suite sur différent marchés et différentes unités de temps. Bonjour,Je me présente, Stéphane, je suis quant sur les marchés financiers, j'ai un background en informatique, big data, machine learning, intelligence artificielle.J'ai un projet perso de swing trading systématique. Je suis en train d'automatiser et de backtester une stratégie de tasse et anse, i.e. achat sur cassure de résistance, en daily pour l'instant.J'avance pas mal, j'ai une détection de belle pattern sélective et les premiers résultats sont intéressants. cf image d'un trade fait automatiquement, signal:S, entrée:â–², sortie:â–¼, stoploss en rouge, rebond sur résistance: étoiles bleues.Mais malheureusement je n’ai ni fait de formations et ni d'expérience de trading sur cette stratégie, donc je cherche des gens qui sont intéressé par ce sujet.J’ai encore beaucoup de choses à affiner : money management, entrée de position, sortie de position, gestion des stops. Sur chacun de ces points il y a plein de manières de procéder.Donc si quelqu’un veut vérifier une stratégie/formation, je peux le faire avec un backtest sur 40 ans, et même par la suite sur différent marchés et différentes unités de temps. 1