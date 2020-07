Come51 0 2 0 Messages Abonnés Inscrit depuis le 22-11-2007 Nbr de réac. publiés 0 Nbr de reco. reçues 0 Nbr de reco. données 0 Qui le recommande le + Qui lui répond le + iggy Il recommande le + Il répond le + à B0A30 Journal Membres Favoris Come51 Modifier la valeur Adresser un message à RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue je commence a suivre la valeur les ventes vont peut etre commencer a se tarir 11



come51 et iggy optima imfirmiere 3 autres membres participent à cette discussion B0A30 - et merde je patientais pour que ça se raproche des 3 ak réservée .. bon je verrais plus tard B0A30 - Elle pourrait bien nous la jouer Bevedere avec les créanciers au capital pour pas cher AMF j'ai des titres 1 iggy - a quelle prix tu a acheté B0A30 - pru 3.83 Haussier Cours d'entrée : 3.83 | Objectif : 6.2 mais je pense pas conserver jusque là sauf si elle prend 80 % en 1 jour



avec ma pv j’achèterai un cerveau pour pouvoir rivaliser intellectuellement avec les groupies de XAV iggy - avec les dps tu avais un meilleur prix 1 iggy - par contre ca te bloqué jusqu a la livraison 1 iggy - a 055 3.14 1 optima - Vu trop tardivement, vous lasseriez traint un ordre à combien ? Kikou BOA et Iggy Voir les 8 réponses précédentes come51 - DONC ? imfirmiere - malgré de bonnes .. d'après mon graphique perso je vois une conso Baissier Cours d'entrée : 5.39 | Objectif : 4.55 imfirmiere - (lire) malgré de bonnes news je précise que j'en avais plus depuis un bon bout de temps



Dommage j'aurais fait une bonne PV Voir les 2 réponses suivantes





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue quelqu'un sait il ce qu ' il se passe sur cette valeur ?



iggy participe à cette discussion iggy - suspendu dans l attente d un communiqué et regroupement d action d apres ce que g compris Voir la réponse suivante





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite