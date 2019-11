seb37300 - je suis d accord avec ce qui a été dis ( ayant un compte chez degiro bd et ib ) mais j aimerai rajouter quelques bémol pour éviter a certains d avoir de mauvaises surprises comme j ai pu avoir. en effet dégiro est simple et très efficace et surtout le moins cher mais seulement pour les warrants et actions SANS levier! les turbos ne sont pas à 0.25€ min mais a 2€ minimum donc pour les lignes de moins de 500€ c est 2 fois plus cher que bd. de plus le système de levier est ridicule, il faut demander une autorisation " d emprunt " par exemple 2000€, donc si tu as 3000€ sur ton compte tu pourra acheter pour 5000€ d actions, par compte tu paies des interets sur ces 2000€ même si tu t en sers pas! je te cache pas que ça m a refroidi un peu..., donc en gros dégiro est le meilleur pour les warrants et actions SANS levier, bd pour les turbos et le srd, et ib pour les semi pro si tu veux tout: futures forex marge ordre combiné, ordre de vente tu bouges la ligne directement sur le grach ( c'est énorme ce truc !!! ) parcontre les frais ça coute un bras donc si t es débutant ou que t as peu d argent évite. 4