djeil - Marchés actions Inde Salut,

Je ne suis pas un pro, mais il me semble qu'il y a plusieurs explications :

- Les perspectives s'assombrissent avec la crise financière qui migre en crise éco petit à petit, et donc finira par toucher les pays émergents.

- Tj à cause de la crise, les occidentaux rapatrient leurs billes, et font chuter mécaniquement les bourses ; on voit le même phénomène à Shangaï, en Russie, au Brésil, en Turquie, ...

Il y a certainement plein d'autres mécanismes qui entrent en ligne de compte, d'autres spécialistes pourront certainement en dire plus.

Bonne réflexion !

