Davd - Bonjour,

Merci de nous aider dans nos analyses graphiques bien que je prefererai l'ancien graphique dynamique.

Mes 3 remarques seraient que l'ancien graphique proposait l'option d'avoir un graphique en temps reel "tick par tick" et le nouveau ne propose pas ce choix ce qui est tres domage;

Ma 2eme Remarque concerne le pourcentage d'evolution du cours d'un titre qui evolueait au fur et a mesure de l'evolution du cours dans l'ancien graphique et qui n'est pas repris dans le nouveau graphique. Par exemple on pouvait voir le graphique baisser et lire qu'il est en baisse de 1% or maintenant on le voit baisser et on voit que le CAC par exemple touché les 4.900 mais on ne sait pas de combine de pourcent le cac a baissé depuis la veille :(

Me 3eme Remarque est que je ne vois pas comment, après avoir dresser plusieurs barre de support/resistance par exemple, comment je fais pour effacer seulement la derniere barre crée sans effacer toute mon analyse (toutes les barres).

Merci