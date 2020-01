arnold025 - demande d'explication sur GTT je viens de découvrir la valeur GTT:

étrange !

cette société qui affiche un taux de marge nette de 53% (incroyable !) un excellent CA (227 ME pour 2015 et 261 ME pour 2016), une EBITDA élevé (142 ME en 2014, 139 ME en 2015 et 168 ME en 2016), une dette de 0, une trésorerie de 50,5 ME, avec un Div de plus de 10% chaque année...

et pourtant, l'action a perdu 51% sur 1 an, je n'ai jamais vu cela en Bourse, si quelqu'un peut m'expliquer le comportement de l'action ?