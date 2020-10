Flocon 0 4 0 Messages Abonnés Carpe Diem Homme Inscrit depuis le 15-05-2008 Nbr de réac. publiés 0 Nbr de reco. reçues 4 Nbr de reco. données 3 Qui le recommande le + Bjcfink Qui lui répond le + Il recommande le + LVELLA Il répond le + à zb xav Journal Membres Favoris Flocon Modifier la valeur Adresser un message à RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue maldoror et Traddict 1 autre membre a aimé ce message- Il y a 4 ans flocon

Pas très moral tout ça! ou est l'éthique de certains participants ? Le règlement devrait interdire ce genre de pratique. Méthode des vases communiquants Il suffit de prendre à quelques jours de la fin du concours des positions sur des turbos de sens opposé sur le même sous jacent. Les gains et les pertes s'annulent sur les comptes concours et ensuite on partage les lots. Et le trimestre suivant on recommence. Ni vu ni connu, on vous enfume tous.

13

flocon et smam77 Traddict strange48 manu94 iggy bjc69 seb37300 limite jetpiza laurent381 rightly GodMaSak hatoup fucius 1 Franck Morel Calculor bubu70 bowie yopsis Aycabesse JACHEN ener Charlie Bobillier BOABOA SCORPIONLO 25 autres membres participent à cette discussion smam77 - Étrange en effet,merci maldoror mais l'esprit sportif restera maître quoique il arrive maldoror - Pour que la technique marche parfaitement, il est préférable nécessaire d'avoir le même nombre de turbos de sens opposé comme au troisième trimestre 1740 et 1734. Malheureusement au quatrième trimestre les Puts DAX avaient des strikes très éloignés et la combine était moins équilibrée mais tout aussi efficace. Traddict - Un participant de chez commerzbank ? ; ) strange48 - Pour le coup c'est gros comme une maison, attendons de voir ce que dit Zonebourse 2 manu94 - Quelle belle arnaque mise au jour avec des preuves !

J'espere que ZB sanctionne et supprime ces personnes des classements ! 3 iggy - c est gros mais on avait pas vu. et zb va dire quoi ben rien c est pas ecrit dans le reglement que c est interdit de s associer. pitoyable 2 maldoror - Iggy ne soit pas aussi pessimiste, le nouveau règlement 2015/2016 donne beaucoup plus de pouvoir de sanctions aux organisateurs. 1 bjc69 - Les magouilles entre grosses sociétés sont parfois sévèrement sanctionnées. 1 strange48 - Pour moi, ils sont obligé de réagir sinon, c'est la porte ouverte.... 3 seb37300 - En cas de non sanctions ( donc légale) je propose qu'on trade par équipe en 2016, on pourrais 2 all in de suite si on est 4 4 Traddict - Et on partage les 10000 en 4 ; ) 1 maldoror - Tout ça c'est encore la faute à GodMaSak (Ex Kellydiot) LOL. Il avait expliqué il y a près d'un an dans les moindres détails cette combine sur le forum. seb37300 - Prum's!! je prend maldo , iggy et bjc69 ( je serai votre quota....) 1 Traddict - Danjoumi/virg38 +220€ de pv en vase communiquant et +3000€ de gains concours. Sans risques 2 seb37300 - excuse moi traddict, je t'ai pas pris dans ma dream team car tu ne fait plus le concours, mais tu es le bienvenu évidement 1 Traddict - Yes jai 23€ en portif :) seb37300 - va falloir en remettre 3477.... 1 seb37300 - heu non, toi c'est 4977 en plus, car c'est ton 1er concours sur IB 1 iggy - j espere strange et maldo mais on a deja eu beaucoup d exemple par le passé. rappelons seulement shaq...je vous le dit clairement si rien est fait je fait la meme chose au premier tri 2016 2 Voir les 19 réponses précédentes flocon - Pas très moral tout ça! ou est l'éthique de certains participants ?

Le règlement devrait interdire ce genre de pratique. 2 seb37300 - je plaisantais pas Iggy, c'est une vrai proposition iggy - moi aussi seb. pourquoi j irai me casser le cul a faire des centaine de trades pour gagner 1000 euros qui enrichissent zb et ib en courtage alors qu avec 1 seul il font 3000 e . ca fait trop longtemps qu on voit des tricheurs et que rien ne se passent. j attend la réponse de zb et en fonction la décision sera prise 1 seb37300 - et moi, j'ai de 'argent mais je ne sais pas m'en servir donc je suis à ta disposition... 1 limite - C'est CARICATURAL quand on regarde le détail : c'est dommage pour eux que le concours ne soit pas mensuel ! Il faut qu'ils attendent patiemment 3 mois (sans aucun trade de "distraction" ; encore que à ce niveau de détermination on peut imaginer des comptes multiples avec d'autres magouilles ???) ! Merci à eux de nous en informer ; au point où nous en sommes, vu que certains pensent que Shaq, ce n'était qu'un TRUAND, on n'est plus à ça pret ! Merci Danjoumi : clôture sa position acheteuse sur le produit G750Z avec un gain de +65%



Danjoumi : se positionne à l'achat sur le produit G750Z pour 1900€ à 2€



Danjoumi : clôture sa position acheteuse sur CAC 40 avec une perte de -79.7%



Danjoumi : se positionne à l'achat sur CAC 40 pour 3427.8 à 1.97



Virg38 : clôture sa position acheteuse sur le produit G753Z avec une perte de -65.61%



Virg38 : se positionne à l'achat sur le produit G753Z pour 1868.4€ à 3.46€



Virg38 : clôture sa position acheteuse sur TURBO PUT SUR avec un gain de +47.94%



Virg38 : se positionne à l'achat sur TURBO PUT SUR pour 3364€ à 1.94€ Traddict - Seb si tu veux je tenvoies un rib jetpiza - bien vu maldoror! Je pense que zonebourse ne laissera pas passer cette magouille une seconde fois. La premiere est passé sous le bénéfice du doute. Ce n est pas du tout dans l'esprit du concours zonebourse!! Que serait ce magnifique concours si tout le monde ferait de meme!!?? 1 laurent381 - Bientot, on apprendra que c'est encore Jawad qui est derrière tout ca, en train de rendre service: "Benh M'sieur, y m'a dit d'acheter des call, alors moi j'ai acheté des calls M'sieur. Je savais même pas ce que c'etaent des actions. Moi j'ai fais ca pour rendre service hein m'sieur ... Si j'avais su qu'y trichaient, j'aurais jamais acheté des calls, M'sieur" . DanJoumi, Y m'a juste dit qu'y voulait un PC, de l'Internet et un coin pour prier que ca combine elle marche. Moi, je pensais qu'y voulait regarder le tirage du Loto... 10 limite - Merci laurent381 ; bien vu ! Jawad je l'ai connu ici :

Saint-Denis : le culot de l'hébergeur du commando terroriste !

http://www.agoravox.tv/actualites/societe/article/saint-denis-le-culot-de-l-51617 laurent381 - JAwad: la suite ... Puis y z'ont tous crié "Holà, L' CAC s'barre ", alors moi j'ai cru qu'y avait un krach boursier m'sieur ... 6 limite - Danjoumi : la stratégie de com a l'air au point ?! Merci ! En tout cas c'est pas un bleu pour etre si bien noté! Membre qui le recommande le + zb xav



Danjoumi répond le + à zb xav



CQFD rightly - A mon avis perte de temps :

ils vont peut-être nous sortir le coup " On les a eu au téléphone ce sont des gens tout à fait charmants ".

et aussi qu'il n'est pas interdit de copier sur le concours.



dixit spieler et chaton. 1 GodMaSak - Je me sentirai presque coupable , danjoumi étant un ex forexien. Qui avait de belle perf 1 GodMaSak - Le plus marrant l'augmentation de capital de départ rend d'autant plus efficace ce genre de stratégie ou triche ..... 1 hatoup - Bravo, ils ont été piégés, pris en flagrant délit de récidive. Cela devrait permettre l'officialisation du classement du T3. maldoror - GodMaSak, cette combine fonctionne uniquement depuis l'autorisation des turbos. Si un binôme tentait un Call / Put avec des warrants par exemple juste avant la publication de résultats très incertains ou de statistiques très importantes, ils pourraient très bien se retrouver tous les 2 en perte à cause de la baisse de la volatilité. Mais avec les turbos, le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre et avec un beau lot à la clé. 2 fucius 1 - Un turbo est idéal pour ce genre de manip ( pas de volatilité et pas de valeur temps ) 1 Franck Morel - Bien vu Maldoror. Nous allons analyser tout cela.

Je confirme que ce n'est pas l'esprit du concours... 11 Calculor - à l'époque de FXCM et de shaq, j'avais expliqué à XAV que cette méthode était largement faisable et que ce serait la prochaine arnaque sur le concours vu le peu de candidats à l'époque chez FXCM et la valeur des primes du podium. J'ai même 'étais tenté, mais mon éducation me l''empêchait. Voilà on y est. Les primes des premiers est trop forte, il faut récompenser la régularité pas les gros coups. C'est moins sexy pour la vitrine du concours mais c plus juste. 3 bubu70 - N'importe quoi !!! Communiquer avec des vases s'est dépassé maintenant avec les smart ... 1 hatoup - ZB n'avait pas vu le Pb. Il semble qu'imposer un nombre mini de transactions limiterait ce risque. 1 iggy - oui hatoup car ca va revenir tot ou tard 1 bjc69 - Le nombre de transactions n'est pas un critère fiable, on peut acheter plusieurs fois un seul warrant à 0.02 et le revendre à 0.01. 7 GodMaSak - Elle fonctionne avec les turbo ou le forex, ce qui avantage cette stratégie de vase communiquant ou de win / win vla que je t'enc.... c'est l'augmentation de capital de départ qui limite les perf car avec 90 % tu fais un top 5 easy tandis qu'a l'époque il eu fallu avoir 4 comptes pour assurer un lot c'était un peu moins contraignant il fallait une plus grande famille on va dire. 1 iggy - oui mais c est la seul solution qu on a .a 10 e le trade si t en colle 50 mini ca fera deja 500 eu de moins pour les ti rigolos.de plus ca attirera l attention sur lui.malheureusement il y a des traders lt et ca les penaliserais car eux ne font que quelques trades sur le trimestre GodMaSak - Si les 2 comptes ne sont pas au même noms et vu que le mirror trading n'est pas interdit vous connaissez la réponse et cette stratégie je l'avais évoqué avant même le début du concours fxcm , le seul moyen de lutter est la limitation du levier ...........cela parait donc compliqué iggy - lol kelly win win vla que je ... regarde ton skype t ai laisser un message fucius 1 - Godkelly : il faut interdire les perfs de + de 50% épicétou..! 1 bowie - Pour compléter le palmarès Rappelle toi Maldo: il y a 3 et 4 ans, Winvest et PGI nous faisaient presque chaque mois le coup du straddle, orchestré à la minute près !!!

En 18 mois, 30 à 40000 E de rafflés sur le concours mensuel, malgré les échecs dûs notamment à érosion de la valeur temps du seul support alors admis (warrant).Les support actuels avec IB ont simplement déroulé le tapis rouge aux pratiquants

A l'époque, malgré mes différentes interventions sur le forum, ZB n'a pas levé le petit doigt.

Winvest "serait resté tranquille pendant 18 mois" (sauf 3 ème larron que je n'ai pas vu)... J'en étais d'ailleurs fort étonné ....



MAIS C'EST REPARTI le 17/12/15

17/12: entrées respectives 10h18 et 16h43

18/12 sorties respectives 13h24 et 13h32



ET DEJA le 24/9/15 (lot de 6000 à la clef)

1 ère jambe à 11h06 et 2 ème jambe à 11h07.

Ont même failli faire le doublé (perf potentielle de Winvest de 100% le 25/9, évacué le 29/9)

Winvest (capital de 3200) n'étant jamais apparu dans classement 3 ème trimestre, je n'avais pas décelé la musique fin septembre.



Cerise sur gatea: sur le forum (hyper discrets par ailleurs) membre qui les recommande le plus ???!!! 8 iggy - je vois . les 2 seuls dans la top 10 avec 1 seul trade 1 ou 2 pour pgi a coté pour ne pas eveiller les soupcons.ca commence vraiment a me gaver severe. 1 iggy - ca me revolte qu on puisse donner des lots a des.. je vais rester poli. a quand l exclusion definitive de ses .... 1 yopsis - Rhooo vous ète tatillon A shaq fois ces pareil des que on gagne un peu des sous ,,,, vlammm sa rapart 4 maldoror - Yopsis, tu chatouilles là ou ca fait mal car j'ai compris mais un peu tard comment Shaq avait réussi à filer discrètement avec la Porshe en manipulant les carnets d'ordres Euronext et Equiduct avec à la clé des statistiques à rendre envieux le pro du béton Yanou76. 1 GodMaSak - A ce propos PRC n'vait il pas lancé une enquete car les volumes échangés sur equiduct avait été énorme comparé a euronext ? Le président soupçonnait quelque chose je dis ca de mémoire 1 GodMaSak - la même année ou Shaq sévissait 1 yopsis - Tu oubli aussi JMP maldo Qui lui ces fait prendre la main dans le pot ,

A la difèrence que en plus il fanfaronè ,,,,,,, 2 maldoror - Exact GodmaSak mais il semblerait pourtant que personne n'ait porté plainte à l'AMF pour les manipulations de cours grossières entre Euronext et Equiduct dont la partie visible sur le concours Shaq, Yanou76,... n'était qu'une petite part d'une escroquerie de très grande ampleur. 2 iggy - on peut voir a chaque fois que zb n a rien fait. c est l occasion de vous racheter zb et de rendre justice. yopsis - Dacord ces noel Mai faut pas trop rèvè Iggi fucius 1 - Y'a 10 ans , concours Capital / Cortal , les extra terrestres s'appelaient Nobody , Dioup , Sven ( l'inventeur du ping pong.. ) 1 Traddict - Si les participants réglo n'ont aucune chance de gagner le concours, qui plus est en risquant leur épargne. Ça tue l'interet du concours. 1 iggy - si rien n est fait j invite un max de participants a faire la meme chose moi le premier je m associe avec seb.zb auront comme ca plus que un seul trade par trimestre et par conccurrent. 2 Traddict - Et la solution du retour au 5-6 lignes différentes comme en 2011 ? Ça limiterait les tricheurs car ils seraient obligés de prendre 5-6 turbos différents sur leurs comptes Traddict - 25/30 % du portefeuille maxi par ligne ça eviterai ce genre de cas seb37300 - quand tu veux Iggy, mais attendons que Zb valide la méthode avant... et joyeux noel à tous ;-))) 1 iggy - j espere franchement que ca sera pas validé car pour moi c est une honte mais quand on se bat contre des escos faut employer les meme methodes 1 bjc69 - "25 % par ligne" ! On a déjà du mal à trouver un produit adapté... 1 Aycabesse - c'est la goutte d'eau qui fait deborde le vase Encore une magouille de plus ? Sans compter toutes celles qu on a pas encore decouvertDire qe je me tatais pour m inscrire mais la ca va etre sans moi. En plus j y comprend rien a cette plateforme. 1 Calculor - Une seule solution: arrêt des primes du concours.On joue toujours mais sans prime, on met tout sur l'esprit communauté. A la fin de l'année, les concurrents votent pour les meilleurs , ceux qu'ils aurnt copier pour se faire de l'argent, ceux qui leur auront appris quelque chose. On fait une cérémonie à Annecy et zb leur remet des chèques au nom de la communauté. Bref, on récompense ceux qui apprennent aux autres. 1 bowie - Pour éviter enterrement de première classe 1 JACHEN - On ne peut éviter les tricheurs,il y en aura toujours . Mais on est coupable si on les connaît et qu'on ne fait RIEN !.On peut faire un AVENANT au règlement pour essayer de faire avancer les choses ! maldoror - Les possibilités de sanctions sont déjà présentes dans le règlement actuel il suffit aux organisateurs de déterminer lesquelles s'appliquent. Les organisateurs peuvent désormais tout faire : ne pas verser les lots obtenus de manière douteuse, exclure temporairement ou définivement des participants,... 1 JACHEN - De toutes façons la fin du Concours est définitivement polluée et n'engage pas d'éventuels nouveaux participants dans ces conditions ! 1 iggy - les jours passent et toujours pas de décision.c est surtout ca qui encourage pas . rappelons également que par le passé aucun tricheurs n a été sanctionnée et je pense encore qu on est parti pour la meme décision. 2 maldoror - Définitivement ? rappelle toi les tricheurs multi-récidivistes comme le trader à la fourchette, vonvon, capuco, mesrine,... pour n'évoquer que les plus anciens et les plus connus, malgré tout le concours à réussi à continuer mais c'est vrai que les organisateurs avaient du sévir. maldoror - Non Iggy, Capuco avait été exclue pour l'ensemble de son oeuvre perdant au passage 10000 euros. 1 Franck Morel - Iggy du calme svp. On est en congés... 1 iggy - je risque de finir 11 ieme franck a cause d un tricheur et j ai perdu 2000 euro au trimestre dernier a cause aussi d un tricheur.je fais des centaines de trades et me fait nické par un mec qui se pointe avec son pote en 1 trade et qui vous rapporte rien en plus .je l ai mauvaise 7 smam77 - Iggy , ne t'inquiètes pas ,la démonstration faite par Madoror c'est suffisamment claire! ne reste plus qu'à s'appuyer sur cette sitation de Bonaparte : "prenez le temps de délibérer ,mais lorsque c'est le temps de passer à l'action , cessez de penser et allez y "

Je dis ça ,je dis rien :-) 3 smam77 - citation ener - cool Iggy ! c'est la treve des confiseurs , pas d'affolement ! 1 Charlie Bobillier - Patience et longueur de temps...

Nous venons juste de découvrir le pot aux roses grâce à Maldoror (que nous remercions au passage !), et sommes en effectif réduit pendant les fêtes : laissez-nous le temps d'examiner la situation afin de prendre les décisions adéquates, sans précipitation.



Je vous rappelle que nous avons jusqu'à fin janvier pour valider le classement du T4, de sorte que rien n'est définitif pour l'heure. Nous reviendrons vers vous aussi rapidement que possible sur ce sujet.



Nous comprenons votre stupéfaction et votre colère à tous, et surtout la vôtre, Iggy, mais nous sollicitons votre patience.Nous venons juste de découvrir le pot aux roses grâce à Maldoror (que nous remercions au passage !), et sommes en effectif réduit pendant les fêtes : laissez-nous le temps d'examiner la situation afin de prendre les décisions adéquates, sans précipitation.Je vous rappelle que nous avons jusqu'à fin janvier pour valider le classement du T4, de sorte que rien n'est définitif pour l'heure. Nous reviendrons vers vous aussi rapidement que possible sur ce sujet. Nous vous souhaitons à tous une excellente fin d'année ! 9 JACHEN - Batailler pendant un trimestre comme l'a fait Iggy, pour se classer dans le top 10 et se voir rétrogradé lors des 10 derniers jours par des concurrents soupçonnés de tricherie est un comble qui discrédite le concours trimestriel. C'est une raison essentielle pour revenir au mensuel ! La chute en serait moins dure, bien que les tricheurs resteront des tricheurs ! 1 JACHEN - Metabolic Explorer:



Un titre diabolique ! ce trimestre notamment ! BOABOA - Batailler pendant un trimestre comme l'a fait Iggy, pour se classer dans le top 10 c'est pas la mine non plus (;o)) 3 JACHEN - Non ,mais c'est la mine d 'OR !! GodMaSak - " Nous venons juste de découvrir le pot aux roses grâce à Maldoror (que nous remercions au passage !), et sommes en effectif réduit pendant les fêtes : laissez-nous le temps d'examiner la situation afin de prendre les décisions adéquates, sans précipitation. "



Mdr la technique est connue et pratiquée depuis des années sans qu'il n'y ai eu sanction vous devriez faire de la politique sérieusement , le changement c'est maintenant.......... :-) 2 SCORPIONLO - bien vu Maldoror , mais je pense que cette technique ne date pas d 'hier, enfin bonne fete et bonne annee 2016 4 iggy - je remonte la file pour rappel Voir les 68 réponses suivantes



Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue et3te - Inconveniants Si l on fait un concours qui fait emmerger uniquement les meilleurs, les moins bons vont deserter le concours. Vivitrade - Si comprends bien Avec un capital de départ de 1500,00 € je ne pourrais pas acheter plus de 300,00 € d'une action ?? (1500 € x 20 %)

Faudrait un capital de départ de 7500 € pour bien faire .... ca fait beaucoup ; ) 2 fucius 1 - C'est la mort de ce concours. 2 LVELLA - Dommage de tout chambouler on avait réussit petit à petit à éliminer presque tous les problèmes.



Le cloisonnement ACTIONS - WARRANTS était un gros progrès à mon avis.



Je serai même favorable à davantage de cloisonnements :

Un concours WARRANTS

Un concours ACTIONS uniquement au comptant

Un concours ACTIONS SRD 2 pikapoil - trop d'inconvénients - limiter la taille de chaque position va faire fuir de nombreuses personnes.



-les idées limitation des positions, interdire le SRD, actions liquides et l' objectif :Que le « comptes concours » d’un participant devienne son compte principal me semble un peu incompatible.



- un concours qui récompense toujours les meilleurs risquent de faire fuir encore plus de participants en le rendant beaucoup moins accessible aux débutants! De plus dans le top 20 sur 12 mois 12 joueurs ont été classé au moins une fois dans les 3 premiers. On peut donc en déduire que le concours récompense les meilleurs tout en laissant leurs chances aux outsiders de temps en temps!



Un bon concours est un concours avec peu de règles! 4 bmadoff - Je ne suis pas d'accord avec ces modifications!!

Notamment concernant les warrants, les positions "ne peuvent excéder 10% de la taille du portefeuille...c'est ridicule! Faites un calcule pour un portefeuille à 3.000€ ça fait une prise de position de 300€ maxi, avez vous essayé de trader les warrants avec 300€? Il faudra faire une plus value de 100% pour voir le portefeuille monter de 10% !!!! je repete encore une fois: c'est ridicule!!



Si vous voulez que le compte concours devienne "compte principal" Mr. XAV ZB, il faudra d'abord commencer par négocier des tarifs intéressantes auprès de Bourse Direct, parce que à 9.8€ l'ordre, ça fait 3 fois plus cher.



Si jamais ce règlement est adopté, je serai le premier en partir. Vous allez tuer le concours, ou au moins le concours warrants ça sera fini.

C'est limite qui chargé a réfléchi au nouveau concours? parce les nouvelles règles sont à mourir de rire (ou à pleurer) 3 casulae - C pour uniquement enrichir Boursedirect On était arrivé à un consensus qui convenait à peu près tout le monde, et vous allez tout changer ! C'est idiot.

Idiot ou commandé par boursedirect.

Limiter à 20% = augmenter la valeur des portefeuilles et le nombre d'ordre.



Si on veut coller au marché, il faudrait sutout modifier totalement les frais de courtage et les adapter au montant de l'ordre.



Le reste ... berkk 7 feltzl - Je suis contre et je partirai Je suis d'accord avec les autres, c'est pratiquement la mort du concours et cela deviendra un concours élitiste. Au vu des frais des ordres, il faudra un portefeuille d'une taille hors de portée de la plupart des concurrents !



Je ne participe au concours que depuis 3-4 mois, mais j'observe le concours depuis plus d'un an. A quelques détails près, je trouve que le concours actuel est très bien. Pourquoi complètement changer qqch qui fonctionne ? 4 maldoror - Très bonne idée Mais pour éviter de décourager la moitié des concurrents qui disposent de portefeuilles insuffisants, il faudrait coupler cette évolution intéressante du règlement avec la possibilité de bénéficier du tarif petits ordres de Bourse Direct. 1 casulae - Ils veulent faire comme capital mais sur capital avec le forex tout est gratuit.



Ca ne sera pas si élitiste que ça sur 1 mois, ça va se jouer à la virgule:



Exemple de classement :



1) 10,28 %

2) 10,19 %

3) 10,14 %



etc ...

Bref, la loterie. smam77 - exellentes initiatives Cela permettra d'avoir des performances qui collent plus à la réalité des investisseurs.

Lorsque je vois le montant des dotations ,ça mérite tout de même un effort de la des participants,en tout cas je n'y vois que des avantages..



Ca permettra également d'éviter des agressions illégitimes ,hein Fusius ?!! Bjcfink - Terminé pour moi aussi si on change le règlement Le concours avait évolué de manière tout à fait favorable, mais il ne faut pas sans arrêt changer les règles du jeu. moustache - Si vous obligez la prudence les meilleurs vont partir la transparence n’apportera plus rien a ceux qui veulent progresser c’est la fin du concours assurée.

Au moment ou tout était presque parfait maldoror - Trop de % différents Pour éviter les éliminations pour non respect d'une condition, mieux vaudrait les rendre identiques 20% par action et 20% pour la totalité des positions warrants ce qui serait mieux adapté pour la couverture de 80% en actions si l'on veut éviter les warrants trop spéculatifs (la condition prix d'achat supérieur à 0.10 pourrait se transformer en 0.20) ce qui fait un seul chiffre à retenir : 20



Si l'on veut que le sponsor Commerzbank y trouve son compte mieux vaudrait remplacer les trackers par les certificats 100% proposés par Commerzbank qui ont un comportement équivalent aux trackers. smam77 - Maldoror a raison il faudrait proposer des tarifs petits ordres pour que tout le monde ait sa chance mais il se peu fort bien que tout le monde suivent le pas en réduisant la taille de son portefeuille .



l'idée serait aussi d'offrir un lot aux meilleures performance sur 12 mois car la performance ne vaut que dans la durée..

il ne reste qe quelque jours pour valider ce shéma pour 2010..;-) 3 Bjcfink - Et toujours 20 gagnants par mois ! marcus2512 - alors, je laisse tomber... Je m'apprêtais à ouvrir un compte sur Bourse Direct pour participer au concours Zône Bourse. Les modifications envisagées m'en dissuadent complètement, en effet je ne veux pas toucher aux warrants et le mélange des genres ne me convient pas du tout... 3 maldoror - Moustache Le problème n'est pas de faire fuir les meilleurs qui devraient majoritairement être favorables au nouveau règlement mais d'éviter de perdre de futurs talents à qui l'on doit proposer des conditions de participation équitables. feltzl - Avantage uniquement AUX GROS portefeuilles C'est clair que cela avantage clairement les gros portefeuilles comme snamm77, d'où son intérêt indéniable pour cette nouvelle formule.



Même avec les frais des petits ordres, il faudrait un portefeuille déjà conséquent, par forcément à la portée de tous...



Je reste à 100% contre et j'espère vraiment que ces modifications majeures ne passeront pas... 6 pikapoil - performance long terme Une solution pour que les portefeuilles principaux des joueurs soit ceux du concours serait de créer un classement sur 3 ou 6 mois en parallèle des 2 autres classements. 2 smam77 - fltzi 4000 euros est un TRES petit portefeuille... Vinrenal - Je rejoins Maldoror L'idée est bonne...mais les conditions tarifaires proposées par BD ne sont pas assez intéressantes, d'autant que cela reste un concours.



La tarification Fortuneo est bien mieux placée que BD alors pourquoi ne pas s'aligner sur ce tarif pour le concours BD ?



L'idée est bonne d'un autre point de vue : il y a des vainqueur qui remporte le 1er prix parfois avec des records mensuels...alors que sur une année ces mêmes "vainqueurs" sont en grosse moins-value entre -50 et -90%) : on doit récompenser un vrai vainqueur...et pas un intervenants qui a eu un coup de chance sur 1 mois : RECOMPENSER LA REGULARITE...et non le coup de poker.



De la même manière, après un 1er prix, le vainqueur disparait du classement (ordre sur valeur non autorisée), puis effectue un virement sortant, et réapparai le mois suivant avec un tout petit capital : cela facilite donc une performance en % car il est plus facile de faire un gros pourcentage avec un petit capital. La encore, la régularité n'est pas récompensée. 3 ventfou - Il y a les coureurs de 100Mètres et les coureurs de marathon A chacun sa médaille..



Mais ne demandez pas à un sprinter de courir un marathon.. 3 moustache - Non Maldoror cette modif est archi-nulle moi je gère 2 gros comptes PEA le mien et celui de ma mère avec plus de 40 lignes par comptes (avec pas mal de petites valeurs) je ne fais que des ajustement a la marge.

Obliger les participant a répartir le risque sur 5 valeurs enlève toute la singularité de ce concours.

Je voudrai arriver a faire comme Tofparis des petits A/R qui font des pourcentages fulgurant en fin de journée.

La prudence et le train de sénateur je n’ai pas besoin d’un concours pour ça 1 taminio - Des faits ; parlons vrai Faisons un peu le point sur l'intérêt du concours actuel :

- Possibilité de venir dessus avec 1000 € (c'est mieux de limiter le risque quand on commence...)

- Possibilité de l'effet de levier 3x en SRD permettant de prendre des risques ou bien d'ouvrir plursieurs positions en même temps

- Séparation Action / Warrant : les effet de leviers sur warrant ne peuvent pas être comparés à ceux sur les actions. De même on peut éviter de travailler sur les warrants qui sont uniquement des purs produits spéculatifs aux mains des banques sans être en concurrence avec ceux qui y traitent.

- ne pas mettre ses oeufs dans le même panier : on peut vouloir consacrer quelques € au concours avec prise de risque et garder un porteuille avec stratégies différents.



Pour faire simple : concours permettant aux non initiés d'apprendre, d'avoir un peu d'espoir d'accrocher une des place du top 10.



Ces propositions me rappellent un concours auquel j'ai participé et organisé par ChartPGSM. Qui proposait le même type de règle.



On était globalement à côté de la plaque sur ces règles.

- Ne pas permettre d'effet de levier : combien de trader sur action négocient uniquement au comptant ? Parlez en à Tofparis, Razzmatah ou Sylvain Duport (alias Diouf)

- Ouvrir un position à 20% du portefeuille : certes intéressant avec 100 000€ mais même pour quelques 10 000 € ça fait une position à 2000 € ! Comment faire une performance ainsi ?

- QUe des actions liquides : que dirait Jean-David HADDAD, auteur des stratégie sur Penny Stock ? Qui pourtant fait plus de 80% de PV sur un an dans son portefeuille Francebourse ?

- Mélanger actions et warrant ? : soit disant pour couvrir des positions ? Pourquoi ne pas ouvrir aux options ou futures. aujourd'hui on couvre plus des positions actions avec des options avec le même sous-jacent qu'avec un warrant. Et pourquoi dans ce cas je ne pourrais pas couvrir ma position HG avec un future sur l'or ?

- Garder les mêmes frais de courtage ? : Déjà aujourd'hui il faut 6000 € pour amortir le forfait de 8,90 € par rapport aux 0,12% ! Alors multiplier les positions par seuil de 20% ca signifie augmenter d'autant le PRU ! Aujourd'hui quand pour prenez une position de 2 000 € il faut globalement faire 1% de PV pour couvrir les frais !



Je vais m'arrêter là pour l'instant mais la liste pourrait être longue.



A qui cela peut profiter ? Aux partenaires bien sûr : boursedirect qui va voir ses frais de courtages exploser, Commerzbank qui va placer ses produits...

Et les participants alors ? Et bien après s'être fait lessiver, ils iront ailleurs. Comme chez Binck qui va offrir des tarifs SRD imbattables fin janvier. Ou boursorama qui permet des effets de leviers à 5x au même prix que BD. et j'en passe



Globalement on essaie de niveler les stratégies tant en terme de position qu'en terme de money management. Laissons donc chaque trader appliquer ses règles ! Et que le meilleur gagne.

Des talents on les découvre déjà chaque année.



Merci ZB pour mon laurier de septembre. MAis en 2010 avec ces règles j'utiliserait mon lot ailleurs, à moins cher dans ce cas. Question de money management... 9 taminio - La vérité est ailleurs... Faisons un peu le point sur l'intérêt du concours actuel :

- Possibilité de venir dessus avec 1000 € (c'est mieux de limiter le risque quand on commence...)

- Possibilité de l'effet de levier 3x en SRD permettant de prendre des risques ou bien d'ouvrir plursieurs positions en même temps

- Séparation Action / Warrant : les effet de leviers sur warrant ne peuvent pas être comparés à ceux sur les actions. De même on peut éviter de travailler sur les warrants qui sont uniquement des purs produits spéculatifs aux mains des banques sans être en concurrence avec ceux qui y traitent.

- ne pas mettre ses oeufs dans le même panier : on peut vouloir consacrer quelques € au concours avec prise de risque et garder un porteuille avec stratégies différents.



Pour faire simple : concours permettant aux non initiés d'apprendre, d'avoir un peu d'espoir d'accrocher une des place du top 10.



Ces propositions me rappellent un concours auquel j'ai participé et organisé par ChartPGSM. Qui proposait le même type de règle.



On était globalement à côté de la plaque sur ces règles.

- Ne pas permettre d'effet de levier : combien de trader sur action négocient uniquement au comptant ? Parlez en à Tofparis, Razzmatah ou Sylvain Duport (alias Diouf)

- Ouvrir un position à 20% du portefeuille : certes intéressant avec 100 000€ mais même pour quelques 10 000 € ça fait une position à 2000 € ! Comment faire une performance ainsi ?

- QUe des actions liquides : que dirait Jean-David HADDAD, auteur des stratégie sur Penny Stock ? Qui pourtant fait plus de 80% de PV sur un an dans son portefeuille Francebourse ?

- Mélanger actions et warrant ? : soit disant pour couvrir des positions ? Pourquoi ne pas ouvrir aux options ou futures. aujourd'hui on couvre plus des positions actions avec des options avec le même sous-jacent qu'avec un warrant. Et pourquoi dans ce cas je ne pourrais pas couvrir ma position HG avec un future sur l'or ?

- Garder les mêmes frais de courtage ? : Déjà aujourd'hui il faut 6000 € pour amortir le forfait de 8,90 € par rapport aux 0,12% ! Alors multiplier les positions par seuil de 20% ca signifie augmenter d'autant le PRU ! Aujourd'hui quand pour prenez une position de 2 000 € il faut globalement faire 1% de PV pour couvrir les frais !



Je vais m'arrêter là pour l'instant mais la liste pourrait être longue.



A qui cela peut profiter ? Aux partenaires bien sûr : boursedirect qui va voir ses frais de courtages exploser, Commerzbank qui va placer ses produits...

Et les participants alors ? Et bien après s'être fait lessiver, ils iront ailleurs. Comme chez Binck qui va offrir des tarifs SRD imbattables fin janvier. Ou boursorama qui permet des effets de leviers à 5x au même prix que BD. et j'en passe



Globalement on essaie de niveler les stratégies tant en terme de position qu'en terme de money management. Laissons donc chaque trader appliquer ses règles ! Et que le meilleur gagne.

Des talents on les découvre déjà chaque année.



Merci ZB pour mon laurier de septembre. MAis en 2010 avec ces règles j'utiliserait mon lot ailleurs, à moins cher dans ce cas. Question de money management... 1 Kalvin - Pas trop d'accord Je trouve le concours réussi dans sa version actuelle. Les arguments avancés pour le changement ne me semblent pas solides...les meilleurs se distinguent dans un match, qu'il fait beau ou qu'il pleuve! 1 flocon - Pourquoi pas les 2 formules ? La nouvelle formule proposée avantagerait les gros portefeuilles au détriment de portefeuilles plus modestes!

Pourquoi donc ne pas avoir une complémentaire de celles existantes pour les gras portefeuilles ? Car la formule "gros portefeuille" n'est pas gérable par des portefeuilles plus modestes. Voir les 28 réponses précédentes flocon - Catégorie à part si j'ai bien compris la nouvelle formule serait plus proche de la réalité du marché!

Soit! Mais dans ce cas seul les "gros portefeuilles" y serait à l'aise, car les autres ne pourraient pas suivre. Ce serait dommage car les petits (portefeuilles) , dans la formule actuelle, ont toujours l'espoir de réussir.

Ne leur enlever pas cet espoir!

D'autre part la formule actuelle à des vertus pédagogiques puisque l'on peut s'inscrire avec un petit portefeuille, augmentant ainsi le nombre de participants.

Faites une catégorie à part pour les plus gros portefeuilles, mais de grâce ne remplacer pas la formula actuelle! 2 stani - totalement contre personnelement si une telle initiative était lancée j'arrêterais imédiatement. Le concours marche très bien comme cela, pourquoi en changer? 2 stani - cela sortira tous les candidats qui ne peuvent jouer au jour le jour... bmadoff - ton commentaire est hors sujet lanis n'essaie pas de défendre BD, car comme tu ne participes pas au concours, " tu ne bénéficies pas de notre tarif à 9.8€ ". En plus, personne a attaqué ton courtier (je me demande si tu ne travailles pas chez eux d'ailleurs)

Ensuite, chacun fait ce qu'il veut de son argent. On est plusieurs à risquer pour gagner un lot en plus des plus values et chacun à SA FAÇON.



Le nouveau règlement est fait pour les gros portefeuilles ( 50.000€ voir plus) et je ne vois pas des participants avec un portefeuille de cette taille. Déjà tu peux compter avec les doigts de la main ceux qui ont plus de 10.000 € sur leur compte concours. Donc, les "intelligents" qui réfléchissent au nouveau règlement feront mieux de bien réfléchir, car vous risquez de vous trouver avec un concours avec 20 participants!



Si BD veut que les comptes concours se transforment en comptes principaux, d'abord il faudra mettre en place des tarifs très compétitives, ensuite une plateforme de trading digne de ce nom. Après il faut savoir ce qu'il veulent: un concours de trading ou un concours d'investissement long terme. 5 laurent381 - contre les regles proposees Ne rentrer qu'avec 20 % du portefeuille et plus de SRD sont 2 raisons suffisantes pour lesquelles j'arrêterais ce concours. Il faudrait un plus gros portefeuille (vu les frais de courtage) et je n'en ai aucune envie.

Il a fallut pas mal de temps pour arriver aux règles actuelles qui semblaient finalement satisfaire. Sur ce coup, mon avis est qu'il ne faut rien changer aux regles actuelles.



A+ 9 maldoror - Beaucoup d'arguments pertinents chez les opposants Et ils semblent nettement majoritaires, Zonebourse va probablement devoir revoir sa copie en conservant si possible l'idée directrice qui est de sortir du principe de concours casino d'autant que la majorité peut adhérer à cette idée mais à condition de limiter les inconvénients 2 mapleleaf - suis totalement POUR, en dépit des inconvénients Cela va dans le bon sens pour moi, et élimine l'approche casino qui a fait tant de mal... je suis évidemment POUR, et ça fait plus de un an que j'en parle ici... Ericdu25 - Je suis contre , Restez pareil Le concours actuel est bien pour tout le monde d'après la majorité des commentaires lus ci-dessus, le modifier le rendrait beaucoup moins intéressant, il favoriserait encore les plus gros porteurs, donc les plus expérimentés.

Les chances pour les petits porteurs peu expérimentés seront quasi nulles avec cette règle.



Cette nouvelle règle risque de faire fuir beaucoup d'entre nous, dommage pour Bourse direct dans ce cas, car ça leur fera moins d'ordres et moins de rentrées financières.



Il faut continuer le concours sous la forme actuelle pour que tout lemonde soit content, n'importe qui peut gagner les 10000 eur, c'est ça qui est intéressant. 3 Bjcfink - Proposition concernant les warrants Toutes les lignes warrants devraient être soldées à la fin du mois pour éviter les valorisations fantaisistes. 2 house37 - Ridicule!! Si vous souhaitez faire un concours mensuel de gestion, vous allez vous ennuyer sec, autant le passer au trimestre,Commerzbank finira par partir, et c'est nous qui partirons de BD,vu les tarifs du concours,sans oublier que vous favoriserez les"professionnels"du groupe!!

regardez,Maldoror et déjà enchanté!

Personnellement je partirais, car je posséde une affaire, et je ne peux pas gérer plus de temps pour le concours.

On peux améliorer le concours,pas le transformer radicalement. 2 house37 - Je vais faire un paralléle En atlhétisme, le 100M un run , la réference que tout le monde regarde, - de 10s , la célébrité et des millions de dollars

Le marathon , 42 bornes, 2h minimum et même l'arrivée dure des plombes, et je vous au défis de me donner le chmpion du monde, en fait tout le monde s'en fout.

Donc si vous souhaitez saborder votre concours avec des perfs de 20% max mensuel...

Ou alors c'est pour faire politiquement correct.. 1 maldoror - House37 : le nouveau règlement ne m'avantagerait pas du tout Bien au contraire, ma spécialité c'est les warrants et il ne pèseraient que 10% autant dire rien. Avec la présence de spécialistes actions comme Smam77, Tofparis, Grindavik ou Schatz73 mes chances de rentrer dans le Top10 dans ce nouveau concours seraient infimes alors qu'avec le règlement actuel je peux espérer un Top10 2 fois par an.



C'est le fait de récompenser les meilleurs gestionnaires qui me semblait une bonne idée et également d'introduire la notion de couverture de portefeuille. Mais ces évolutions ne peuvent pas se faire si la majorité n'adhère pas donc pas de crainte à avoir. 1 benteo - j'ai 3 comptes chez BD et c'est grace au concours ZB que j'ai changé de broker pour BD. Si le concours nest plus un "concours" ( avec les modifications proposées, ce n'est plus un concours ) je change de broker, avec mes 3 comptes. Aux states, n'importe quel citoyen peut, en principe, rever devenir président des etats unis d'amerique. Dans le concours actuel, n'importe quel concurrent, experimenté ou pas, peut espérer un jour remporter la palme. Avec les modifications proposées, aucune chance . plus aucun interet...alors...qui a pondu ça ?

seule une regle attire l'attention : eliminer les titres peu liquides. et la regle la plus absurde .....euh....ben... toutes les autres . salutations monsieur ZB XAV et les autres.

bonsoir a tous. 3 zara000 - Frais de courtage si ZB veut plus de participants, la première chose à faire est de revoir totalement les frais de courtage. 0.12% c'est bien, mais le minimum de 8.97€ est totalement inadapté aux petits portefeuilles, surtout quand on compare ce tarif à celui des autres courtiers en ligne. en plus il plombe la performance du participant et lui enlève toute chance de lutter pour les premières places du classement.



sans parler des droits de garde, les opérations sur titres payantes, les virements payants, etc. Une grille tarifaire qui nous ramène des années en arrière, alors que la concurrence ne pratique plus ces frais depuis belle lurette...



personnellement je ne participe pas au concours pour cette raison, et je préfère calculer ma performance et la comparer aux participants, plutôt que de dépenser mes maigres PV pour enrichir un courtier.



L'objectif "que le compte concours d’un participant devienne son compte principal" ne peut être atteint, à mon avis, que si la grille tarifaire est totalement revue et adaptée aux petits portefeuilles.



Et je serai heureux, ce jour là, de rejoindre les participants au concours :-) 6 fucius 1 - J'ai , moi aussi , 3 comptes chez BD..et je me tire ailleurs si le règlement est tout chamboulé.. 4 LVELLA - Très bien dit Zara000 moustache - Comme Lanis ; flacon, mapleleaf, vinrenal, vous ne participez pas au concours….



Et Bmadoff qui n’aime pas les escrocs et les manipulateurs d’opinion va vous tancer a la mesure de vos fumisteries (ce n’est pas la première fois) 1 casulae - je suis contre mais je suis pas pour je résume les propos des participants 1 maldoror - Un concours "trader" et un concours "investisseur" Le concours trader doté de 20000 € avec 10 lots conserverait les règles actuelles avec SRD et il suffirait de trouver une façon acceptable par le plus grand nombre pour intégrer les warrants.



Le concours "investisseur" également doté de 20000 € mais en 3 lots avec la plupart des préconisations de ZBXav qui récompenserait la qualité et la régularité des performances.



Celà aurait l'avantage de laisser au concours trader ce qui fait son succès avec encore davantage de chance donnée aux moins expérimentés car les plus expérimentés pourraient préférer le concours investisseur. 3 casulae - pourquoi changer d'abord ? 3 house37 - désolé Maldo.. Devant ton empressement à trouver ça bien,j'en avais oublier ta façon de trader... mais xav nous lâche une bombe juste avant Noël.. alors que le nouveau systéme fonctionne bien..

Que motive cette nouvelle trouvaille? 4 xyzabcd - la fin du concours warrants ? Bonsoir ZB Xav,



-Utiliser les produits dérivés comme un produit de couverture

-Chaque position sur un warrant et l’ensemble des positions sur warrant ne peuvent excéder 10% de la taille du portefeuille lors de l’ouverture de la/les position(s).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

la fin du concours warrants ?





Ma préférence, puisque tu demandes notre avis,



Maintenir le concours tel qu’il est organisé



- le concours warrants (il me semble préférable que le prix Commerzbank récompense ceux qui utilisent -prennent le risque d’utiliser- les produits Commerzbank).

- Le concours actions, pour ceux qui préfèrent les actions



Peut-être ajouter une 3e catégorie ?

par exemple, un challenge trimestriel/semestriel/annuel dans lequel chaque participant pourrait avoir la possibilité d’avoir un 2e compte et dont le classement ne serait pas sur la perf en % mais en montant (par exemple, si le capital de départ est identique pour tout le monde). Autre possibilité, une perf avec une contrainte de nb de trades max par mois, etc … sponsorisé par BD ?



perso, n'ayant pas du tout une approche "concours", ni comparaison de performance d’ailleurs, lorsque je spécule sur les actions, ce serait également la fin de ma participation si le concours warrants était arrêté. 1 pcb-dl - RESUME DES DISCUSSIONS: Ceux qui comme Maldoror ou Smam77 ont le temps de passer leur journée devant l'écran sont bien entendu favorables à la modification. Ils seront sans aucun doute les gagnants de demain si les règles évoluent. Actuellement n'importe quel pelot peut gagner ce concours, demain ce ne sera plus possible. D'un autre coté je comprends la position de BD qui voit tous les mois les vainqueurs de ce jeu se barrer avec le pognon qu'ils ont mis sur la table. BD note egalement qu'un grand nombre de gagnants empochent le brousouf en laissant moins d'une dizaine de frais de transac par mois. Il y'aura plus de transaction donc il faut demander que plus de flouz soit redistribué.

Faites comme bon vous semble c'est vous qui distribuez et après tout il faut s'avoir s'adapter à toute situation sinon on ne progresse pas. D'un autre coté il est évident que les participants perdront beaucoup moins tous les mois si on interdit le SRD. Est-ce que la VAD sera quand m^me possible? elle ne peut s'effectuer qu'au SRD ne l'oublions pas. 2 Vinrenal - >> ZARA : bien dit, j'ai le même avis que toi quant à la tarification... et ma non participation au concours ZB (pour des raisons tarifaires hors-de-prix).

C'est limite du vol sous le prétexte du concours...Cela n'engage que moi. 1 moustache - Il me semble que ZB et BD et CB veulent voir le nombre d’inscrits et de participants continuer a augmenter et s’appuyer sur le concours pour piquer des clients a la concurrence.

Hors même quand un produit est bon, il y a toujours des phases de progressions et des phases de stagnation.

L’idée de changer radicalement est contre productive, elle dégoutte les participants et elle dissuade les éventuels nouveaux.

Contrairement a ce qu’argumente Limite et parfois Maldoror ce concours n’est pas une loterie car se sont souvent les mêmes qui gagnent.

Empêcher les concourants de trader librement sous couvert de but pédagogique est une vision totalitaire de la bourse.

Toutefois vous pourriez créer un classement et des prix trimestriels pour les participants n’ayant pas effectué de retraits, ou, et un prix pour le meilleur pourcentage sur une opération, ou remanier l’échelle des récompenses

Vous pourriez limiter l’hégémonie des meilleurs, en les écartant du concours le mois suivant leur victoire, (cette disposition n’empêchera Limite d’inscrire sa petite nièce au concours) ou en les handicapants comme au tiercé de quelques pourcentage en début de mois

Mais si Tofparis part avec –30% il finira encore largement premier.



D’autre part il me semble que c’est l’information qui fait l’événement; si le jeune Fucus1 s’intéresse tant au foot c’est qu’on en parle constamment dans les médias pour le moindre détail. De même les combattants de boxe ou de catch s’insultent par médias interposés longtemps a l’avance pour remplir les salles aux USA .

Il me semble que le concours n’est pas suffisamment mis en avant par des commentaires de trading sur le forum.

Que le forum ne rempli pas son rôle de faire valoir du site ZB des intervenants atypiques et talentueux générant beaucoup de messages et de réactions, ont été inconsidérément écartés. (les légèreté ludiques sont plus intéressantes que les faux intellectuels) Il y a beaucoup a améliorer sur cette piste………… j’avais moi même a une époque créé une file la blague du vendredi qui a un temps booster le forum

PS ZB n’a rien a gagner a encourager le commerce pitoyable de Tadausor 1 xyzabcd - Lvella Dégénère est un mot un peu fort … je ne fais que demander une 3e catégorie et non le regroupement des 2 concours en 1 seul.



Le nb max de trade sur une période correspond aux objectifs suivants :

-Se rapprocher de la gestion traditionnelle de portefeuille

- Moins de risque et plus de difficulté

Je crois que ce que fait Moustache est assez représentatif de la gestion de portefeuille

Le 2e compte permettrait de ne pas isoler les participant dans une seule catégorie et permettre + d’opération tout en permettant d’ajouter d’autre participants.



Effectivement, j’ai écrit identique (modification de mot à la dernière minute) alors que ce mot ne convient pas, je ne m’en suis rendu compte qu’après l’avoir posté, et comme il n’y a pas moyen de modifier les réponses … Mais ZB Xav fera le tri dans les idées suggérées. immortal - Trop ambitieux L'objectif à atteindre qui est que tout le monde fusionne compte concours et compte principal me parait inatteignable.

Je ne connais pas de fonds ou de banque qui communique en temps réel les ordres passés par ses traders et c'est déjà rare qu'ils communiquent sur les valeurs qu'ils détiennent en portefeuille.

Le seul espoir à mon avis résiderait en l'obtention de tarifs de courtage défiant toute concurrence mais je n'y crois pas trop.



Par contre il y a de bonnes idées comme le fait ne n'autoriser que les actions liquides et d'interdire le SRD ce qui indirectement permet de garder un choix assez large au niveau des valeurs car les valeurs liquides hors-SRD (notamment toutes les étrangères) remplaçent les small caps.



Pour éviter les prises de positions "casino" sur les warrants, on pourrait relever légèrement le solde minimum début de mois. 2 blitz73 - Contre aussi - Chaque position sur une action ne peut excéder 20% de la taille du portefeuille lors de l’ouverture de la position





Denz : contre sur le principe.

Je pense que je serais également contre quel que soit le % proposé.

De plus nous voyons bcp de personnes contester l’exposition de telle autre personne (untel était forcément à 312,52 % tel jour et BD ne fait rien, …). Imaginons un instant comment va tourner le forum avec ces nouvelles règles.





- Chaque position sur un warrant et l’ensemble des positions sur warrant ne peuvent excéder 10% de la taille du portefeuille lors de l’ouverture de la/les position(s).



Denz : Contre également, pour les mêmes raisons.



- 1 seul classement avec 40 000 à se partager et modification de la répartition des lots



Denz : Pourquoi pas. La répartition actuelle ne me semble pas tout à fait adaptée (Plus de participants sur un concours que sur l’autre). Mais c’est un autre (et aussi un vieux) débat.



- Interdire le SRD



Denz : cela serait dommage. Cela ne me semble pas cohérent avec le fait d’autoriser des Warrants (même 10% de Warrant).



- Revoir complètement la liste des actions autorisées, élargir aux marchés étrangers et limiter le concours aux actions très liquides



Denz : le marché étranger : bof. Il y a suffisamment de valeurs sur Paris, non ?

Limiter le marché aux actions très liquides. Un peu dommage. Petites valeurs ne rime pas forcément avec ping-pong.



- Elargir le concours aux trackers :



Denz : Contre. Il y a déjà suffisamment de valeurs possibles.





Je suis désolé de ne pas plus adhérer à vos suggestions ZB Xav. Peut-être aviez-vous peur de voir le forum s’endormir d’ici la fin de l’année ? 3 ventfou - J'accepte toutes les modifications.. J'accepte toutes les contraintes..



j'accepte tout et ne rouspèterai jamais....



A condition d'avoir courtage 0.12% sans minimum de perception



et bonne fêtes à tous 3 moustache - KéKoi Ki dit? ventfou - bravo virenal tu as raison 1 fucius 1 - AUPLATA et EUR seront admis avec le nouveau règlement ? larotule - retrait du concours Bonjour,



nouvel abonné tout recent (en cours) au concours, j'ai lu tous vos commentaires et je suis completement d'accord avec la majorité des commentaires.



Le concours avec ses regles me plaisait, c'est la raison de mon inscription, avec le futur "reglement" me serais-je inscris ? NON clairement NON.



Regles completements ridicules, trop de limitations... Mon portefeuille partira ailleurs en cas de nouveau reglement. 5 fucius 1 - Pourra-t-on vader l'OM dans le futur concours ? casulae - non mais on peut caller LA PAILLADE el le LOSC fucius 1 - Les calls sur Montpellier seront-ils autorisés ? lazize - Archi contre - 1 question ZB XAV Bonsoir,

J'ai arrété qq temps pour raisons perso juste par manque de temps. Je compte revenir prochainement car le concours actuel est top.

La proposition de réglement ne permet même pas de poser le pour et le contre : pour moi c'est archi contre - les raisons ont été largement évoquées par les participants sur cette file mais en plus, le temps ! bcp d'entre nous ont une activité et n'aurais aucune chance - donc aucun intérêt de participer.

Une question ZB XAV stp : Il est clair qu'un des objectifs premiers de ces propositions concerne la rentabilité mais avez vous bien fait le calcul ? êtes vous certains que les quelques "gros" participants (potentiel financier suffisant - temps suffisant etc.) augmenterons la rentabilité du concours ?

Aussi, si vous avez la pression des partenaires qui jugent la version actuelle "pas assez rentable", je serai même prêt a faire un PETIT effort sur les bases du réglement actuel, et il est possible que la plupart d'entre nous suivent, mais à trop de gourmandise il est probable de se retrouver sans gateau...



Bien cordialement 2 et3te - le call Montpellier est un call porteur (3eme du classement) 1 casulae - et St Etienne un call vert. 1 fucius 1 - ..comme les canards..!! 1 mapleleaf - 2 aspects tt de même Même si je suis POUR comme je l'ai écrit, 2 choses sont à préciser :

- il FAUT selon moi garder le SRD (tant pour le bien-être des sponsors qui, sans SRD, auraient BEAUCOUP moins de com', que pour permettre à ceux qui maîtrisent bien le levier, d'avancer plus vite, et aux petits rigolos de se scratcher plus vite... ce serait très vertueux et pédagogique comme approche, et chacun décidera pour lui-même quel levier utiliser ; et d'ailleurs 3 ce n'est pas assez, il faudrait que BD laisse prendre les positions en levier 5 aussi, et que chacun prenne ses responsabilités...)

- si le classement reste mensuel, ça n'a aucun sens. Il est aujd. mensuel car la logique du concours est spéculative et pousse à la prise de risque maximale (une seule pos' sur une valeur volatile, en levier 3, et advienne que pourra...), du coup ceux qui ont l'habitude de la vraie gestion de portefeuille peuvent avoir des déconvenues sanglantes, moi p.ex. Mais si la Réforme consiste à adopter une logique plus classique de portefeuille, il faut alors récompenser non pas les gagnants "mensuels", mais ceux qui ont la meilleure progression annuelle (sur 12 mois glissants bien sûr). Là, ce serait sérieux.

Ma proposition est simple : aujd. il y a 3 classements (dont un purement décoratif). On les supprimer TOUS, on les fusionne au profit d'UN SEUL (et on remet les pendules à 0 d'abord bien sûr), qui sera le classement "Année glissante" (et alors durant les 12 premiers mois, il sera de facto sur 1, 2, 3 mois, etc. et c'est TRES BIEN car alors les participants pourront s'habituer petit à petit au changement, car chaque mois le concours va s'éloigner de plus en plus de l'ancienne formule, sans big bang déstabilisant).

On attribue chaque mois aux 20 premiers du classement des lots pour 35 mille euros, et on donne à celui qui a eu la meilleure progression mensuelle 5 mille euros. Donc le total reste le même ; le sérieux est assuré ; et les "spéculateurs" ou les chanceux ont un lot de consolation régulier et conséquent, sans quitter le concours en étant dépités. moustache - Mapleleaf tu en profites, car tu sais que Bmadoff est malade bmadoff - ils me font rire ces gens, moustache qui ne participent pas au concours actuel et qu'en plus s'autorisent dire n'importe quoi sur "un possible nouveau règlement ".Donc, soit ils participent déjà avec un autre pseudo, soit ils travaillent chez BD (ou ZB-CZ), soit ils n'ont rien à faire de mieux de leur journées que de s'en meler des affaires des autres.

Si déjà c'est une tache titanesque de faire un bon classement avec 1.000€ sur un compte + les 8.9€ de courtage + platephorme prehistorique (si on peut appeler à ca une platephorme), alors avec des ordres à 100€ ou 200€ j'aurais même eu honte de proposer des nouvelles règles comme celle-ci!!!



C'est le moment de fermer la boutique et laisser à 10 ou 15 personnes avec un portefeuille de plus de 10.000€ se "battre" pour le partage de 20 lots ( je trouve toujours ça un peu ridicule, mais ce n'est pas moi qui fais les règles) . On vous laissera les meilleurs seulement messieurs ZB et BD, les SMAM77, les maldoror et cie, etc. Donc, pas plus de 15, prennez bien note.

Bonnes fêtes à tous. 3 alboi54 - Ca sent la fin du concours Il cherche la façon de rentabiliser, voila pour quoi il y a une remise en cause du règlement.

Ne cherchez pas ou tel qui soit pour ou contre c’est la loi économique qui dicte le nouveau règlement. S’il y a effectivement un nouveau règlement il faudra l’interpréter comme un nouveau concours avec les conséquences pour chacun.

Certain partirons et d’autre arriverons. 1 alboi54 - Oubli J’ai oublié le principal, bonne fêtes à tous. weinstein! - mon opinion idées principales :



1 - contre - laisser libre choix à chacun, de gérer son portif (avec 1 seule ligne ou 50)

2 - contre - idem

3 - contre - vouloir ne faire qu'1 seul classement donne un avantage certain à celui qui joue avec les warrants au petit bonheur la chance comme au casino (ex miser 500€ sur un warrant éch 1 mois en espérant être dans le bon sens pour viser la 1ere place)

4 - contre - interdire le SRD !! et en période de baisse comment on fait ??? comment feriez vous pour repérer les vrais talents ????

5 - neutre

6 - pour - pouvoir se servir des trackers pour jouer la baisse ou la hausse du CAC40 par exemple est une bonne idée trader22 - une proposition à faire tout d'abord, je suis contre toutes ces propositions à part peut être de vouloir changer de temps en temps la liste des valeurs à utiliser



ce qui serait bien c'est de revoir la distribution des lots pour permettre de récompenser également le classement sur les 12 mois 1 Bjcfink - Problème du classement annuel actuel Tout le monde est classé, y compris ceux qui ont acheté des valeurs interdites ou qui utilisent des turbos pour booster leurs performances. benteo - et depuis plus d'un an.....au classement annuel..... c'est pratiquement toujours les memes qui occupent les premières places...tant mieux pour eux et bravo. Mais alors, il n'y a qu'a leur attribuer d'office tous les lots de janvier a décembre et les autres.....applaudiront ! ! ! ! ! clap ! clap ! clap !!! 3 fucius - Pas d'accord pour applaudir.. 1 moustache - D’autre part j’observe que dans le classement 12 mois il y a 813 inscrits et seulement 143 classés dans le concours action et 52 dans le concours warrants

Soit 195 /813 24% des inscrits sont participants. Mais que font les 76% restant ?

Il est urgent de créer un didactique et informer les inscrits qui n’ont pas tout compris de la relation entre les deux sites et du passage d’ordres et des divers mécanismes

Avant de changer le règlement

Même moi j’ai pu observer ça 4 krylin - Perso je suis pour Et pourtant je serai loin d'être dans les plus gros portifs^^



Sur ce, bonnes fêtes à tous! 1 limite - IL NE FAUT SURTOUT PAS PASSER D'UN EXTREME A L'AUTRE Bonjour xav,

absent qqs jours, je découvre à l'instant cette proposition "extrémiste";

partisan depuis tjs d'un concours qui colle à la "réalité",je ne comprends

pas du tout la nécessité d'un tel chamboulement ...!!!



merci



ps.-la proposition devrait s'accompagner d'un "ARGUMENTAIRE", tellement

les CHANGEMENTS proposés à la RELEXION dénaturent le CONCOURS ...!!!



CQFD 4 benteo - "Perso je suis pour" ...sacré krylin ! normal, krylin. Tu fais partie des meilleurs. Classé 13ème au classement 12 mois, sans faire de grosses perfs, tu pourrais prétendre à un lot tous les mois. A ta place, je serai aussi pour. bonnes fetes krylin .......et bonne chance pour la fin du concours. 1 stef8080 - avis trés mitigé de prime abord. tout simplement car ca se rapproche du concours devises qui demande une présence constante car les positions sont journalières. ce concours je ne le fait plus car ca prend trop de temps.



un classement mélangé actions-warrant-tracker est une hérésie pour moi car le levier possible est tres different.

si warrant et tracker maxi 10% du portefeuille, autant dire que le concours warrant est supprimé non car ce sera juste de la couverture de portefeuille.

élargir le concours a d'autres actions ok, mais il ne devrait y avoir que des grosses capitalisations pour éviter toute magouille (probleme majeur du concours actuel actions et surtout warrants)



avoir un compte principal chez BD, impossible sans plateforme dediée, donc deja il faut commencer par la, car qui dit portefeuille plus important dit exigences plus importantes.

est ce que BD peut nous fournir une plateforme de passations d'ordres digne d'un tel concours (type tradexpert chez d..... par exemple, voir activetrader (je sourie de la comparaison....).

si on a un outil adapté, alors pourquoi pas un concours plus cohérent de ce type.



la principale inquietude concerne le nombre de participants, avec minimum 10000e de portefeuille je pense, combien de participants?



moi j'en suis et vous? on peux faire un sondage rapide sur une nouvelle fille.



en tout état de cause il faut reformer le concours c'est evident, le concours warrant est risible, celui actions gagnerai a une liste d'actions plus restreintes qui interdisent les manips.



cordialement. 1 limite - Contribuons pour AMELIORER...Pas pour CASSER le Concours ...!!! Les valeurs étrangères par ex :

-courtage identique aligné sur les "françaises"

-prendre les 10 plus GRANDES MAXI ,par SECTEUR, cotées aux STATES :

EX :

les banques

les assurances

les pétrolières

les minières(hors OR)

les mines d'or

etc



Je crois que le concours peut meme s'INTERNATIONALISE sur ces BASES

C'est autre chose que de vouloir persévérer avec les VIA,gabon,...et autres



CQFD benteo - Augmenter le capital de départ ... D'accord ! mais raisonnablement. (minimim 1500/2000 € ) par exemple...

supprimer le SRD : impossible.

Un concours, c'est pour gagner des lots, donc pour prendre des risques.

On ne fait pas un concours avec son compte principal.

De toutes manières, les participants au concours sont pratiquement tous contre un changement radical du règlement, à quelques exceptions près, et on les comprend.

bonnes fetes a toutes et a tous. 3 comdab - C’est un poisson d’avril mais ils se sont trompés de date 3 maldoror - Sponsors Un compte Bourse Direct ne peut que rester qu'un compte concours, je serais vraiment étonné qu'un trader expérimenté utilise la plateforme actuelle pour trader activement sur son compte principal ou alors c'est qu'il n'est vraiment pas très curieux.



Chacun aura compris que le sponsor gagnant dans cette évolution serait bien sûr Bourse Direct qui a le même actionnaire principal que Zonebourse (Groupe Viel), Commerzbank n'a aucun intérêt à continuer à financer 50% des lots avec uniquement 10% autorisé pour ses produits. 4 limite - "cette disposition n’empêchera Limite d’inscrire sa petite nièce au concours" ...!!! D'où tires-tu ce renseignement HAUTEMENT CONIDENTIEL ???





No Comment ...!!!...???





CQD moustache - Mon cher Limite,

Il fallait que je trouve un exemple pour étayer mon propos tout en ne vexant personne c’est pour ça que je t’aie choisi.

En effet tu as tellement pesté contre les doubles inscriptions qu’il ne peut y avoir d’équivoque sur le coté théorique et humoristique de l’exemple 1 limite - "C’est un poisson d’avril mais ils se sont trompés de date "--->Tu dois avoir raison SINON c'est une bonne blague à la moustache confectionnée par FUCIUS 1,le plus

redoutable pince-sans-rire du forum...!!!



PROPOSER de but en blanc un concours "investissement" AU MOIS,

c'est d'une INEXPLICABLE irresponsabilité...au moins à l'année ça

aurait un sens...encore que l'investissement de papa par les temps

qui courent peut s'avérer très risqué ;SANS PARLER du COUT prohibitif

des COURTAGES...!!!



ATTENDONS un CORRECTIF :

les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures...!!!



EN PLUS ON NOUS DIT PAS QUE C'EST LA MORT du concours TRADER

QUI EST SOUHAITE, puisque INTERDICTION DU SRD...!!!



Quel jeu nous joue maldoror là-dedans, encore une fois, en CONTRADICTION TOTALE

EN PERMANENCE ...???...notamment sur les COURTAGES PROHIBITIFS...!!!



CQFD nonono - J'ai pas tout lu mais ce genre de modifications n'a de sens que si on passe à un classement bimensuel ou trimestriel , car annuel beaucoup trop long et à l'arrivée peu de gagnants donc très décourageant.

Les avantages c'est que les pratiques "casino" sur les actions et warrants auront beaucoup moins d'interet, ou comme laisser filer une action ou un warrant en forte plus value en esperant un rebond en début de mois ( remise des compteurs à 0 en début de mois pour toutes les positions serait déjà un gros point contre ces pratiques du tout ou rien ).

Mais ce que je ne comprends pas c'est l'interdiction du srd et quasiment des warrants, du nombre imposé de positions dans le portefeuille, car sur plusieurs mois ce sont bien les meilleurs qui gagneront et pas les joueurs de "casino", donc ou est l'utilité de ce genre de restrictions si ce n'est de faire fuir tout le monde.

Autre avantage, c'est que si le classement se fait sur plusieurs mois, le compte concours deviendra par la force des choses un compte presque normal à moins de vouloir manquer 2, 3, 6 mois de concours par un retrait trop pénalisant...et une conribution de plus pr zb xav :-) 1 krylin - Pour répondre Benteo,

je ne suis pas du sur d'avoir un lot régulièrement, mes perfs sont liées au SRD qui n'existerait plus.

Mais bon personnellement, c'est le meilleur jeu boursier auquel j'ai participé donc quelque soit les changement de règles je suivrai. casulae - bravo pour ta 1ère place krylin vega64 - 2 concours ? Tout d’abord, merci à ZB de recueillir de nouveau les avis des participants du concours, et, au-delà, du forum.



Les changements envisagés, s’ils étaient appliqués, sont si importants qu’ils dénatureraient le (double) concours actuel. Il n’est pas non plus certain qu’il resterait un nombre significatif de participants pour les 4 raisons principales suivantes :

- une nouvelle tarification, même améliorée, risquerait d’apparaître dissuasive pour des lignes ne pouvant dépasser 20% des portefeuilles,

- la suppression du SRD, même compensée par l’ajout de nouveaux produits ou l’extension des actions aux marchés étrangers, pose problème à certains,

- il pourrait exister chez de nombreuses personnes un frein psychologique à transformer leur portefeuille personnel en portefeuille concours,

- les amateurs de warrants semblent être mis à l’écart avec la règle des 10%.



Pour autant, les objectifs affichés par ZB sont parfaitement louables, à l’exception peut-être du troisième d’entre eux.



Aussi, la solution suggérée par Maldoror le 22/12 à 22h07 comprenant 2 concours, l’un « trader », l’autre « investisseur », avec pourquoi pas, la possibilité de participer aux 2 pour qui le souhaiterait, pourrait constituer un bon compromis entre les intérêts des sponsors et ceux des participants, même si je ne perçois pas l’intérêt de réduire autant le nombre de lots suggéré du second concours.



Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2010. 2 potpot 007 - oui pour les deux formules toutes vos nouvelles propositions de modification du réglement sont logiques, réalistes, plus juste, pertinantes et pleines de bons sens...



Mais pour ne froisser personne , pourquoi pas garder aussi la formule actuelle ? Vivitrade - Une réaction de ZB ? 2 Démond - Pourquoi? Ce chanfement répond à plusieurs raisons (hypothèses):

-les commissions générées ne couvrent pas ou pas assez les frais engagés;

-les participants ne se servent de BD que pour le concours et gèrent leur portefzeuille principal sur une autre plateforme.



Raisons:

-La plateforme et les tarifes de Bd ne sont pas concurentiels;

-les leaders se font piller (suivisme) et minimisent leur capital engagés chez BD.



La correction doit elle etre de modifier le concours et le dénaturer alors que beaucoup de participant ( et autres) sont ravis de la formule actuelle que l'on peut certainement améliorer sans tout changer ou bien BD doit il essayer de proposer une plateforme performante à un cout concurentiel. Il a a sa disposition parmi les participants une pléthore de Beta Testeur potentiel pour améliorer son produit. 3 maldoror - Plateformes d'avenir & les autres Comme le dit parfaitement Démond, les organisateurs et le sponsor Bourse Direct mettent la charue avant les boeufs : ils ne peuvent pas décrèter que le compte concours doit devenir un compte principal alors que pas un trader expérimenté même dans ses pires cauchemars pourrait imaginer revenir autant d'années en arrière et trader avec des outils aussi archaïques.



Effectivement la tendance vers laquelle les plateformes de trading évolue est très exactement l'opposé de tout ce qui nous est proposé par la plupart des brokers français qui n'est en fait que des versions minitel relookées à la auce internet. On doit encore saisir un nombre invraisemblable d'informations (code valeur, mode de règlement, validité, sens, type d'ordre, quantité, cours) et avec 2 validations dans le meilleur des cas pour l'envoi d'ordre. Lorsque l'ordre fini par arriver sur le marché il y a belle lurette que l'opportunité s'est envolée. Et pour les annulations ce n'est pas mieux, une stat US va tomber et vous voulez annuler 10 ordres en attente avec la plupart des brokers français mieux vaut prévoir 5 bonnes minutes pour tout annuler contre moins d'1 seconde pour les meilleurs.



Les plateformes d'avenir sont de 2 types :

- les plateformes ouvertes qui permettent à ceux qui ont la fibre informatique ou qui peuvent se faire assister de passer des ordres automatiques sans aucune saisie soit très simplement via DDE ou pour les experts via les API, comme le pratique la plupart des arbitragistes ou les flashs traders.

-les plateformes sur graphiques avec indicateurs paramétrables ou l'on clique directement sur le graphique tick par tick pour passer des ordres paramètrés ou pour les adaptes du carnet d'ordre un simple clic sur une ligne du CO permet de la même façon d'envoyer l'ordre en 1/10ième de sec à la moindre opportunité avec toutes les possibilités complémentaires d'ordre iceberg,...



La bonne résolution 2010 pour les plus prometteurs talents découverts dans ce concours et de faire le pas vers ces plateformes d'avenir tout en continuant à participer au concours mais pour le fun seulement. 5 house37 - Quel beau jouet!! Aurais tu une adresse ou deux de jouets aussi admirable,qui en france se rapproche le plus de ce genre de plateforme?

Au fait,tous mes voeux pour cette nouvelle année à toi et tous les tiens,

et à tous nos camarades de jeux.... 1 maldoror - House37, pas de pub Je donnais juste les fonctionnalités minimales de la plateforme de trading qui permettrait que notre compte concours devienne aussi notre compte principal, mais je ne peux pas citer de nom de brokers sur le forum (par contre pas de pb via : mmaldoror@orange.fr).



On part de tellement loin que je crains que ce ne soit mission impossible et qu'il faille donc que ZB soit aussi beaucoup moins ambitieux dans les évolutions proposées car même si il y a de très bonnes idées dans les propositions il faut surtout veiller à conserver un large éventail de traders ce qui reste le meilleurs moyens de révèler les futurs talents. 1 jetpiza - Je suis contre Si le concours devait ressembler plus à la réalité, alors il devrait y avoir beaucoup moins d'ordre. Personnellement, quand j'achete une valeur ,c'est à long terme.

Concernant le concours actions et warrant, je pense qu on devrait revenir en arriere avec une date de basculement (le 15 du mois). maldoror - Variante : un concours trader & un concours PEA Un concours trader fusion du concours warrant et du concours actions avec les mêmes règles qu'actuellement avec SRD levier 3 mais mais une liste de seulement 75 actions liquides autorisées pami les support des warrants actions Commerzbank (cad CAC40 + Next20 + quelques autres actions intéressantes comme SOI, ALT, ...).



Un concours PEA avec les conditions du PEA (absence de retrait,...) avec quelques restrictions pour éviter les valeurs pas liquides et limiter à 50% du portefeuille le poids d'1 titre avec la possibilité de classement mensuel et de classement annuel.



A préciser la répartition et le nombre des lots en fonction du nombre de participants dans les 2 concours. 2 immortal - Attention aux délais pour transfert de compte Pour ceux qui souhaiteront rapatrier leur compte principal si les réformes passent, il faudra s'y prendre à l'avance.

Avec Bourse Direct par exemple le délai est vraiment très long (supérieur à 1 mois), malgré lettre A/R multiples relances par tel ou courriel électronique.

Mais le pire c'est qu'on a la très désagréable impression d'être pris pour un imbécile, ce qui est peut être vrai lorsque l'on pense qu'une société aussi "mercantile" va faire passer son intérêt après le votre même pour une seule fois.

Pour un transfert de fonds rapides on est donc obligé de solder ses positions et payer ( payant chez Bourse Direct ) le virement sur compte bancaire pour ensuite faire un deuxième virement chez son nouveau courtier. 1 tesico - je suis contre ces modifs. je trouve la formule actuelle du concours très bien.

je n'ai pas trop de temps à consacrer au concours. je prends des positions que je garde assez longtemps. Il m'arrive de ne pas regarder plusieurs jours durant. Il n'empêche que avec un peu de réussite, il m'arrive de rentrer dans le top 10 (assez rarement c'est vrai, mais l'espoir entretient l'intérêt).

Si on supprime le SRD, qu'on limite le % de chaque position..... je n'ai plus aucune chance. Je quitterais alors définitivement le conscours. Or avec la formule actuelle, je verse sur la durée plus de commissions que je ne gagne de lots. De plus, je consulte le site régulièrement alors que auparavant je ne regardais pas zonebourse.

j'attire aussi l'attention sur le fait que les modifications imaginées risquent de diminuer le nombre d'ordres par participant mais aussi peut-être de diminuer le montant moyen de ceux-ci (suppression du SRD). 1 house37 - Pas mal "M" Ton idée est à creuser, un concours PEA distinct , mettons sbf120,bx4 et L40 et on amalgame le concours actions et warrants pour en faire "le trading", pas mal,néanmoins si on reste inchangé cela me conviendra autant.

merci encore pour tes renseignements 1 Voir les 76 réponses suivantes



Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite