Gg78 Suivre 0 2 0 Messages Abonnés Inscrit depuis le 27-12-2010 Nbr de réac. publiés 0 Nbr de reco. reçues 0 Nbr de reco. données 0 Qui le recommande le + Qui lui répond le + maliko Il recommande le + Il répond le + à Journal Membres Favoris Gg78 Modifier la valeur Adresser un message à RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue BourseDirect Wincharts avis Bonjour,



Y'a t-il des utilisateurs de WinCharts avec un compte BourseDirect?

Si oui trouvez vous facile l'utilisation du logiciel pour passer ces ordres? niveau rapidité etc?

Aujourd'hui j'utilise zonebourse pour visualiser les graph et j'ai une fenêtre ouverte sur le site de mon courtier actuel.



J'ai un PEA chez BD et je ne sais pas pour quelle raison , je n'ai pas réussi à vendre 5 actions, du coup je suis en moins value mais le montant est très faible il ne dépasse pas 5 euros. Cependant j'ai remarqué que l'interface ultra simplissime de BD permet de passer des ordres assez rapidement , alors que mon courtier actuel il y a un temps de latence.



Pour revenir à winchart , j'aurai voulu savoir s'il est possible d'avoir des unités de temps intraday? si oui y'a t-il le 2H ? et que pensez vous du flux réel, est-il si réel que ça par rapport à pro real time offert par zone bourse?



MErci d'avance



A+



maliko participe à cette discussion maliko - Sincerement j'ai acces a Wincharts, je m'y suis connecté une fois, j'ai trouvé sa pas tres patrique, et pas facile d'utilisation comparé a pro real time,

et sache que ce n'est pas une version complete de ProRT que propose ZB...



Bonne soiree Voir la réponse précédente gg78 - Merci Maliko de ton retour...pour l'instant l'accès PRT offerte par ZB me satisfait pour mon besoin. Je sais bien que PRT est plus complet.



A+ maliko - Pour moi aussi l'acces PRT sur ZB me satisfait,



je me suis renseigné sur le tarif PRT, 60 euro quasiment pour un acces en temps reel, ils peuvent y arriver... Voir la réponse suivante



Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite