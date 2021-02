joenet voici mon explication

Ce soir comme tout le monde le sait il y a le FOMC qui va fortement impacté le dollar index et naturellement l'or.

En graphique journalier on constate une ETE sur l'or avec pour objectif le haut de la tete à la ligne de coup qui donne pour objectif 1150/1130

Donc c'est pile ou face avec le FOMC, si ma strategie fonctionne mon put va coté +100%

et je serais au niveau de shaq et d'amadeus.

Si je me suis trompé,l'or peut monter a 1300 et je perderais 50% de ma mise,c'est pourquoi j'ai mis un stop à 0.14

Donc le risque/gain est calculé et maitrisé

si j'ai raison j'aurais la mercedes

