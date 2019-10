Jerome7184 0 2 0 Messages Abonnés Homme, né en 1971, PACA Inscrit depuis le 20-12-2007 Nbr de réac. publiés 0 Nbr de reco. reçues 0 Nbr de reco. données 0 Qui le recommande le + Qui lui répond le + Il recommande le + Il répond le + à henhunter Journal Membres Favoris Jerome7184 Modifier la valeur Adresser un message à RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue LVELLA - J'espère très fort quelquechose d'au moins aussi bien ...



Wait and see !



Pour quand la révélation du nouveau règlement ? ... car la version actuelle était très bien !Wait and see !Pour quand la révélation du nouveau règlement ? 6 LVELLA - Le message est bien en tout cas :-) ... 2 blitz73 - Idem Lvella 3 BonScott - Idem denz 2 LVELLA - :-)) 1 cosmos82 - idem Bonscott ^^ 2 limite - ça va faire drole à certains FIN NOVEMBRE : il faudra clore ses positions !!!

Souhaitons qu'il se renouvelle pour s'améliorer !!!

La FIN des comptes multiples serait une EXCELLENTE CHOSE par exemple !!!

Dommage que le mois de décembre ne soit pas un mois d'essai du

nouveau règlement quitte à tourner avec des primes au rabais !!!

Car si les changements sont nombreux et importants ...ça sera difficile de TRES BIEN FAIRE SANS RODAGE !!!

Prions !!!

CQFD BOA30 - a mon avis il reprendra pas 1 cosmos82 - BOA j'y ai pensé aussi... BOA30 - j'avais dis le concours finira pas l'année peut etre je me trompe



mais comment distribuer 20 000 € mois avec des gugus qui ont une com de 0.99 et qui passent 3 ordres dans le mois 1 cosmos82 - clore ses positions ; bof qu'est ce que ça change je ferme une position sur une ligne perdante et je la rachète aussitôt, juste des frais de courtage en + qui partent dans la poche de BD LVELLA - Attendons gentiment les gars ! cosmos82 - le nombres d'ordres par mois n'est pas ce qu'il y a de + important mais plutôt la taille des positions ( surtout au srd ) limite - "20 000 € mois "---> NON 40 000 € mois BOA30 - et moi qui avait commandé une voiture neuve en espérant gagner en décembre 2 limite - "je la rachète aussitôt"-->MALIN : les comptes seront clos !!! cqfd cosmos82 - un mec qui a un compte de 500 euros et qui passe 40 ordres dans le mois en faisant uniquement du daytrading va rapporter à BD 40 euros de frais de courtage



perso si je ne passe aucun ordre dans le mois BD va tout de même empocher environ 60 euros de frais CRD à la fin du mois sur ma ligne VAC... cosmos82 - frais crd + frais de report cosmos82 - "je la rachète aussitôt"-->MALIN : les comptes seront clos !!! cqfd >>> pff tu parles comme si tu avais le nouveau règlement sous les yeux ! BOA30 - frais de report ...oui mais frais SRD ils encaisse pas 60 ..eux ils empruntent aussi cosmos82 - ok bon ils encaissent 55 :)) 1 limite - 404 "gagnants" en moyene : 6188 € !!! CQFD wall$treet - Un concours annuelle en gestation ? Vivement l'accouchement ! wall$treet - Un concours annuel en gestation ? Vivement l'accouchement ! 1 BOA30 - annuel je crois pas ça voudrait dire que ce qui s'inscrive en cours poseraient un probleme Voir les 25 réponses précédentes jerome7184 - peut etre l'autorisation des turbo... BOA30 - en francais annuel je pense pas



ça voudrait dire que ceux qui s'inscrivent en cours poseraient un problème bmadoff - A mon avis, le concours actuel était bien, il manquait seulement plus de contrôle de la part des organisateurs pour exclure les tricheurs barbus dans les warrants, les comptes multiples des "couples" bien intentionnées, les exclusions débiles par passage d'ordres non exécutes, et les %25 maximum pour les warrants.

Rajoutez un classement 6 mois et/ou 12 mois, celui qui ne commence pas depuis le début aurait le droit de participer au classement mensuel seulement... des idées ne manquaient pas.

Par contre réfléchissez vite quand même, si Trestel ferme son compte, BD va faire faillite, MDR!



PS: cherchez un autre Broker svp avec les même tarifs, BD est archaïque. 7 cosmos82 - il n'y a pas de brokers avec les mêmes tarifs, BD est de loin le moins cher 3 cosmos82 - mais ils se rattrapent ailleurs notamment sur la plateforme et autres... 1 krylin - Cool, j'ai hâte de voir le nouveau concours :). Ca sent le classement MT/LT avec l'arrêt en décembre et la reprise début 2013 3 JACHEN - Nous prenons acte. Dommage pour Décembre;le mois des cadeaux !!

Le Concours change souvent de règlement! Et poutant on ne change pas une équipe qui gagne.

Il y a donc des problèmes. Il faudrait connaître quel est l'intérêt des organisateurs ,le but réel recherché !

Bref,dommage pour Décembre,mais j'en déduis que la formule ne sera plus mensuelle !

Bons trades pour Novembre dans la formule actuelle !! 3 AnakinS - Xav, peux tu nous donner les grandes lignes du changement ? 4 zb xav - Bonjour à tous, Désolé, je ne peux rien dire de + que ce qui est dit ci-dessus pour le moment.



Merci pour votre patience ! 1 bucéphale - Bonjour Xav. J'ai deux produits KO dans mon portefeuille, malgré leur désactivation ils apparaissent toujours. Vont-ils me disqualifier pour le mois de novembre? MERCI moustache - Bonjours ; oui aux innovations, oui aux améliorations, mais vous n’avez pas peur qu’en décembre de vieux briscards s’en aillent guerroyer sur d’autres concours ? zb xav - @moustache :

Le Concours sera suspendu qu'en décembre et reprendra dès le 1er janvier 2013.

Je vous rappelle que le Concours Zonebourse est le seul Concours Boursier Réel en Europe et le plus doté, les vieux briscard reviendront, pas de souci ;)



@Bucéphale :

Il faut absolument que vous transfériez ces turbos sur un autre de vos comptes avant la fin de la journée, sinon vous serez exclu pour Novembre. Si vous avez un autre compte chez Bourse Direct, il me semble que vous pouvez faire un transfère assez rapidement. Contactez Eric Gross de Bourse Direct, il pourra peut-être faire quelque chose pour vous. 1 zara000 - tiens vous pourriez faire une "beta" du nouveau règlement en décembre avec quelques participants actifs sur le forum et sans lots 3 Calculor - C'était donc ça "la fin d'un monde tel qu'on le connaissait" que prévoyaient les mayas pour décembre 2012.



Je présume que le nouveau règlement sera publié le 21 décembre pour signer l'apocalypse de l'ancien concours. 8 AnakinS - Le concours mensuel fini demain. Je suis déjà nostalgique surtout quuand je vois le retour de tofparis, la forme de grindavik, la régularité de schatz, .... et la très grande forme de wallstreet (et bien d'autre comme ageca, cosmos ou krylin). Dommage qu'il ne soit pas maintenu avec les 2 nouveaux. J'espère juste que le 3 mois sera un digne successeur. 2 krylin - Nostalgique mais hâte de recommencer avec une nouvelle formule en 2013 :). 1 audinini - Bonjour tjrs pas d info sur le nouveau concours ? JACHEN - Clap de fin aujourd'hui !

Inconnue la nouvelle formule 2013 ! Voir les 17 réponses suivantes



Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue fucius 1 - ça marche , présentement.... 1 Voir la réponse précédente jerome7184 - bourse direct Moi ca marche pour bourse direct, en revanche j'ai du mal avec zonebourse et vous? henhunter - Moi aussi ça rame avec zonebourse. Mais pour boursedirect ça marche pas! hatoup - ça m'est arrivé ça m'est arrivé. Essaie en changeant d'explorateur: mozilla, exploreur... henhunter - Merci Hatoup c'était bien ça J'utilisais google chrome et ça marchait depuis toujours, mais là ce matin ça ne fonctionnait plus, j'ai installé iexplorer et ça marche.

Merci à tous de votre aide.

Bon trades hatoup - Ok Moi, ça ne fonctionnait plus sur mozilla, c'était ok sur explorer puis ça fonctionne à nouveau sur mozilla ? top_10 - MOi ça ne marchait pas avec IE la semaine dernière mais fonctionnait impec dès que je suis passé sur top_10 - ... passé sur Firefox. Bizarre que d'une semaine sur l'autre la constatation soit inverse.

Je peux comprendre que le code sous-jacent des pages web pose problème avec l'un et pas avec l'autre (IE et Firefox), c'est malheureusement un grand classique :-( ...

... mais que la semaine qui suit on constate le contraire ... Bizarre. Calculor - chez moi c zonebourse qui déconne (avec mozilla) henhunter - Je conserve deux navigateurs comme ça au cas où l'un ne fonctionne pas j'aurais l'autre Ah la technologie c'est bien quand ça fonctionne... Vivitrade - ZOnebourse déconne avec explorer/firefox/chrome... mais surtout à certaines heures de la journée . Surement trop de monde .

ZB est victime de son succès ? MmeAnick - moi aussi calculor 1 crisdak - sans doute sont ils en maintenance. Une petite info de ZBXav serait bienvenue... 1 clownesque - c'est un problème DNS..........



Taper : Ctrl ; Alt ; Suppr, en même temps, l'ordinateur va repartir, taper à nouveau sa demande d'accès au site désiré et ça marche.



Bons trads ...................................................ça arrive régulièrement quand une adresse IP tente d'établir un contact avec un site net (nom de domaine).Taper : Ctrl ; Alt ; Suppr, en même temps, l'ordinateur va repartir, taper à nouveau sa demande d'accès au site désiré et ça marche.Bons trads 1 MmeAnick - merci PAPA clown meme là!! t'es meilleur qu'oeuf 1 clownesque - J'OUBLIE UN TRUC..............



Bons trads ..................................................logique, on sélectionne "fermer la session".Bons trads 1 Calculor - si c'était que ça ... j'aurais pas poster c'est gentil de vouloir aider, mais bon fermer la session ou redémarrer l'ordi je sais faire quand même, j'avais déjà testé sans succès.



Non le problème d'accès récurrent à zonebourse avec mozilla et/ou internet explorer est dû au site lui même. Si c'était t dû à nos ordinateurs individuels on aurait pas tous le problème en même temps et chacun de nous peut constater qu'on accède aisément à tous les autres sites.

Ce problème n'est pas anodin car ça n'arrive quand même pas si rarement que ça . 2 fucius 1 - C pas faux..... 1 Voir les 16 réponses suivantes



Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite