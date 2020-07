seb37300 - Et pourquoi pas seulement le début? avec les QE personne ne voyaient un DJ au dessus de 20 000, """"les experts""""" annoncent des krach tous les ans jusqu a temps que ça arrive, et se prendrent des taulent systématiques, #delamarche le brexit et trump, c'était la fin de monde, et rallye haussier du siècle..... pourquoi les QE n emmenerai pas le dj à 100 000? Oui je sais, c est débile, mais si on y réfléchi, c est pas plus débile qu un DJ à 27 000 avec les dettes trumps etc......

Arretez d'essayer de prévoir l avenir, suivez le mouvement avec des stops et quand ça chutera on fera de la VAD 3