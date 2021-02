Site de trading sur IPO NASDAQ/NYSE

Hello - J'ai un portefeuille spécialisé sur les IPO US. Je cherche un site de trading qui permette le passage d'ordre dès le premier jour de cotation (je suis chez Bourse Direct et ils n'y arrivent pas).

Est-ce qu'Interactive Broker, affilié à ZoneBourse serait plus efficace ? Un autre sinon ?

Merci