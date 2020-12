acrouan - Tataouin : j'ai écris mon post en février 2007 !!! >>> ...C'est d'ailleurs une lacune de ZB d'indiquer la date SANS L'ANNEE !!!

Tu n'as donc pas - heureusement - à etre désolé pour moi.



J'ai envoyé un mail à vivendisecsettlement.com le 22/02/2008, en demandant des nouvelles, puisque l'on est en plein dans le délai de 6 à 9 mois après juin 2007, date buttoir pour le depot des demandes.



Il m'a été répondu ceci, le jour meme :



"Good Afternoon,



Please be advised at this time we do not know exactly when the funds will be distributed. We do anticipate distribution for eligible claims occurring in the first quarter of 2008, however this is only an estimate

and is subject to change.



Feel free to email us in the future when we may have a more definitive idea of the distribution date.



Sincerely,

The Claims Administrator "



Je suis donc un peu comme toi : je crois encore au Père Noel !!!



Affaire à suivre pour nous, en tout cas je l'espère...



@+++



PS : la réponse était de >