ludo1009 - l'offre de fusion de FCA sur le groupe renault-nissan est maintenant annulée. Pour repondre aux problèmes technologiques et rattraper son retard dans l'electrique et le vehicule autonome FCA devrait regarder du coté de Tesla. L'ensemble peut créer de formidables synergies en répondant à la fois aux problèmes de TESLA ( logistique, point de vente, etc.... ) et à ceux de FCA.