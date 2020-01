Mimidouxe 0 1 0 Messages Abonnés pas de prise de tete Homme, né en 1971, normandie, technicien Inscrit depuis le 12-09-2018 Nbr de réac. publiés 0 Nbr de reco. reçues 0 Nbr de reco. données 0 Qui le recommande le + Qui lui répond le + seb37300 Il recommande le + Il répond le + à Journal Membres Favoris Mimidouxe Modifier la valeur Adresser un message à RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue se positionner sur l'action TOTAL bonjour, je souhaite savoir (je suis un novice) si vous pensez que je peux prendre position sur l'action TOTAL je projette l'acquisition pour environ 1500 euros ! je souhaite surtout le dividende mais si je peux faire aussi une plue value sur le cours... bref pensez vous que cela soit le moment de sauter le pas ? merci a tous ceux qui auront pris la peine de me lire et de me répondre



seb37300 et Sowath 1 autre membre participe à cette discussion seb37300 - ayant trader total plusieurs années, c est pas forcement le bon moment, regarde le graph long terme, on est sur les plus hauy historique avec un cac et un DJ qui plient, donc, faut pas rentrer en une seule fois,une première ligne sous 50 serai judicieuse ( si possible) car là, tu risque de demarrer très très haut Sowath - div 065 eu je crois ou un truc dans le genre….Avec tes 1500 eu prends des risk mec!! Voir les 2 réponses suivantes



