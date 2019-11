Myldid 0 1 0 Messages Abonnés Inscrit depuis le 03-02-2019 Nbr de réac. publiés 0 Nbr de reco. reçues 0 Nbr de reco. données 0 Qui le recommande le + Qui lui répond le + Il recommande le + Il répond le + à Franck Morel Journal Membres Favoris Myldid Modifier la valeur Adresser un message à RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue Nouveaux graphiques dynamiques Bonjour à tous,



Nous avons mis en ligne une nouvelle solution de graphiques dynamiques plus avancée que la précédente et compatible avec l'ensemble des navigateurs et supports mobiles. Cette solution remplace la précédente qui, bien que facile d'utilisation, était devenue désuète.



Merci de nous faire remonter les éventuels bugs et améliorations souhaitées au travers de cette file. 165

6

Myldid et jpmagne jbcity malingeg ozawaa Boa1er makavin optima sirius bubu70 dioxine Rémi@ZB woucou04 ftjt06 bearounet peter49 boogeymann seb37300 Davd et3te letsar jamb83 lhassajj Marius11 sankeur lotoof emiled1 Oskar barroudeur rightly Tzuu GodMaSak icachris M24Chris50 cacnow Bjornborg estephe1 antoine. bafa michpoup rol26 calcucius Ortic zb xav eg9720 mandray 45 autres membres participent à cette discussion jpmagne - le nouveau graphique n'est pas très lisible et de plus il faut le paramétrer pour chaque valeur consultée, pas vraiment un progrès!!! 2 jbcity - C'est pas parce que c'est nouveau que c'est nul !

TradingView est très fiable et différent de Prorealtime !

Il faut arrêter de critiquer encore et encore et utiliser les outils proposés qui sont de plus gratuits. 1 malingeg - Mes 2 Derniers Commentaires ont été Supprimés On est en DICTATURE . Point Final 1 Franck Morel - Malingeg, vos commentaires ont été supprimés car ne sont pas constructifs et polluent cette file.

Que les choses soient claires, les anciens graphiques ne seront pas réintégrés. Donc compte tenu de la situation, faites nous des remarques constructives pour que les nouveaux graphiques vous conviennent. ozawaa - graphique différé apparemment ? 1 Boa1er - soyons constructifs les outils disparaissent si on met plein écran



faut effacer les mm et le volume pour pas etre gêné lorsqu'on se sert des outils



enregistrer pour mettre sur le forum parcours du combattant



pourquoi pas conserver l’ancienne formule et ajouter des outils au fur et à mesure comme la fourchette la fibo colorée y a quelques outils sympas sur la nouvelles formules et d'autres inutiles



l'avis d'un vieux crampon (;o)) 2 malingeg - Une Remarque CONSTRUCTIVE . Allez demander Conseil à de Bons Informaticiens afin qu'ils essaient de corriger TOUS les défauts .



Les Informaticiens de ProRealTime sont Excellents et eux , ils réparent tout de suite dès que l'on envoie un mail . makavin - Les moyennes mobiles , les bandes de Bollinger ne s'affichent pas...comment trader avec une telle bouze ? Pourquoi remplacer un outil qui fonctionne efficacement ? Vous allez faire fuir vos adhérents sans tarder optima - Bonjour à tous, bonjour Franck,

Un moyen simple de faire apparaître le m7 sur un journalier ?

Bien cordialement. sirius - Rappel :

Cela fait de nombreuses années que j’utilise ce graphique dynamique PRT :

J’ai toujours un écran du CAC en deux minutes sous les yeux durant 9H.

De fait, toutes mes analyses sur de nombreuses valeurs, supports, résistances, canaux, etc … de plus en plus pertinents avec le temps,(2mn, 1H, Journalier, hebdo, annuel) vont disparaitre définitivement !

J’ai essayé le nouveau :

Ce qui me gêne en premier lieu, est qu’il n’existe pas de période en 2 mn. Une minute existe, mais le graphe est , du coup, assez différent, et le 3 mn est plus proche d’aspect du 2 mn, mais trop long, et donc pas assez réactif.

Les lignes parallèles n’existent pas non plus. Ce sont des canaux, mais teintés à l’intérieur, ce qui n’est pas forcément désirable.

Obligé de charger son « étude » à chaque fois que l’on change de valeur.

A priori, après plusieurs heures d’essais, mon premier réflexe serai d’aller sur un autre site pour retrouver un graphe PRT. 1 bubu70 - >>Effectivement ... mon petit commentaire pas méchant a été supprimé , g du polluer aussi, mais en tant qu'agriculteur je suis habitué a servir de bouc ....



Mes études sur l'ancien graphique ont disparues avec, bien ...





Qd mon banquier préféré a commencé a me traiter de la sorte, je suis parti et g trouvé mieux ailleurs ou l'on me prete a 1.2 et 1.1 % sans me faire chi-chi !



L'herbe est toujours plus verte ailleurs, surtout si elle bien est à rosé ... 3 ozawaa - quelqu'un peut me confirmer que les graph sont bien en différés ? dioxine - Bonjour,

- Les pas de temps ne sont pas toujours respectés. Sur le 2h par exemple; une bougie à 9:00h la seconde à 17:00h.

- Pas de cotation tous les 10 secondes comme pour le précédent logiciel.

- Certains jours pour le graphe 1mn on accède aux données remontant à 10jours, pour d'autres journée on doit se limiter aux variations du jour. C'est pareil pour les graphes 1mn, 3 mn....

Voili, voilo,

bonne journée ozawaa - merci dioxine en fait pas top du tout pour le moment dommage ! sirius - -Entre deux changement de temps sur le nouveau graphe, de1 à10 s . L’attente est variable. Pas réactif du tout.…sur l’ancien instantané…

-En 4H, graphe tronqué ( démarrant le 6/8/10/2015).

-Attente ou page blanche à rafraichir pour obtenir le graphe, lors d’une nouvelle recherche..

-Dans la fenêtre de recherche valeur, en haut à gauche, pas de recherche par mnémo ou apparition du menu déroulant de temps en temps : ACA, ML, ZC, UG, etc : Résultat : Loading et page blanche !

Obligé de taper jusqu’à la dernière du nom de la société, et encore page blanche, ou loading…

Sur Graphe dynamique dans « Outil », on regarde deux valeurs. Si l’on veut revenir à la première, pas possible. La flèche arrière revient à la page principale de ZB… 1 bubu70 - Coluche disait en parlant du sexe ... -"c'est pas les plus grandes oreilles qui entendent le mieux ! Et puis moi ça m'arrange ..."





Qd je vois la plupart des réactions négatives, y a un Alain qui n'a pas bien fait son boulot ...





Il est fou, ... .... il est fou ... Rémi@ZB - @Dioxine - Les pas de temps : auriez-vous un exemple de valeur où vous avez remarqué ce problème?

- Pas de cotation tous les 10 secondes : pourriez-vous être plus précis?

- Les graphiques en 1mn devrait retrouver un historique de 1 mois environ progressivement (en fin de journée tout devrais être bon) woucou04 - Le point NOIR: il va falloir travailler davantage sur la lisibilité du graphique pour se rapprocher voir égaler (préférable pour les utilisateurs) l'ancienne version graphique qui était parfaite ainsi que son utilisation. A vous de jouer ! Rémi@ZB - @sirius - Les changements de temps devrait être beaucoup plus rapide maintenant.

- En intraday nous disposons actuellement d'un historique de 1 mois environ.

- Les problèmes de page blanche sont résolus

- Pour le graphique en 2 minutes nous travaillons sur cette option. sirius - @ Rémi,

Merci, je confirme que ces trois pts sont réglés.

Si l’on pouvait, comme auparavant, laisser une étude par défaut sur chaque valeur, cela serait bien. Fastidieux d’aller sur une valeur et « charger » son étude. 1 dioxine - Re,

pour le pas de temps 2h; eramet par exemple (ERA).

Précédemment nous pouvions visualiser la cotation tous les 10s, c'était le plus petit pas de temps avant 1mn. Ça peut être intéressant sur des turbos. Rémi@ZB - @sirius Nous venons de rajouter les graphiques en 2 minutes. sirius - Pas pour moi, tjrs 1 et 3mn. Désolé. Rémi@ZB - @sirius Vous devez éventuellement faire Ctrl+F5 sur le clavier pour rafraîchir la page et mettre à jour le module graphique. Rémi@ZB - MACD / Stochastique Le problème remonté par certains utilisateurs sur les indicateurs comme MACD et Stochastique est désormais corrigé. sirius - @ Rémi:

Pour le 2mn, je vous ai envoyé une copie d'écran par mail. sirius - Effectivement, les 2mn sont arrivées! 1 Rémi@ZB - @Dioxine Le problème pour le pas de temps 2H a été corrigé.

Pour le pas de 10s on va essayer de voir si il peut être ajouté. Rémi@ZB - @sirius Bonsoir à tous,



Le dernier modèle d'étude est "chargée" sur chaque graphique par défaut .

Plus concrètement, si vous ajoutez un indicateur sur un graphique, celui-ci sera rechargé automatiquement sur le prochain graphique consulté. ftjt06 - bonjour sur la graphique cac40 dans les échelles de temps inferieure a 1 Jour, on ne peut plus voir les volumes. Rémi@ZB - @ftjt06 Les volumes ne sont pas disponibles pour le moment sur les indices en intraday. Rémi@ZB - Suite à de nombreuses demandes, l'interval 10 minutes vient d'être ajouté. bearounet - Bonjour, quand je clique sur graphique dynamique rien ne se passe. Ecran blanc quelle est la solution svp? Merci peter49 - Bonjour,

La cotation est en différé de 10 à 15 mn sur le graphique dynamique , que faut-il faire pour avoir la cotation en direct SVP... makavin - Bonjour, serait-il possible d'avoir les graphs en direct comme avant et non pas en différé de 20 minutes ? Je pense à Visiomed par exemple, merci peter49 - Perso, je préfère ZB...mais il n'est pas possible de trader avec une cotation en différé de 15 mn sur le graphique.....(pas de réponse à ma question de la part de ZB !!!.....) SVP..... peter49 - Je suis sur ZB depuis 5 ans, et j'en étais très satisfait, mais sans cotation en direct...ça devient IMPOSSIBLE de continuer (on va au casse pipe) Rémi@ZB - @peter49 Quelles sont les valeurs concernées ?

Les cours d'Euronext Paris et des devises sont en temps réel. bearounet - Et pour problème d'affichage de graphique dynamique ça donne quoi? rien ne se passe aucun chargement est ce normal pour vous? Rémi@ZB - @malingeg Cette file de discussion est destinée uniquement à faire remonter les éventuels bugs et améliorations souhaitées.



Merci de poster vos commentaires dans l'autre file.



Nous supprimerons tous les posts qui n'ont rien à voir de cette file. Rémi@ZB - @bearounet Pourriez-vous être un peu plus précis sur le problème que vous rencontrez?

Quel est le navigateur que vous utilisez et surtout sa version ? 1 bearounet - navigateur Internet Explorer version 9.0 mon problème est : je veux ouvrir le graphique dynamique et que rien ne se charge l'ecran de graphique reste blanc 1 Boa1er - comme bearounet mais je suis sur firefox bearounet - je précise que l'ensemble des graphiques dynamiques fonctionnaient jusqu'à hier ou là plus rien Rémi@ZB - @bearounet Allez sur la page qui ne fonctionne pas et appuyez sur le touches "Ctrl+F5" de votre clavier.

Cela est censé forcer la mise à jour du module graphique. Rémi@ZB - @Boa1er Quelle votre version de firefox ? 1 bearounet - @remi j'ai déjà essayé cette solution que j'ai lu sur la file rien n'y fait 1 Boa1er - mozilla 41.0.2 merci peter49 - Je suis sur VERGNET, mais sur d'autres, c'est idem Rémi@ZB - @peter49 Nous disposons uniquement des cours en différés de 15 min sur les valeurs d'Alternext. peter49 - OK, quelles valeurs sont en direct SVP Rémi@ZB - @peter49 En direct :

- Euronext Paris

- Devises / Forex

- Certains indices internationnaux peter49 - sur l'ancien graphique, les valeurs Alternext étaient en direct, vont-elles désormais rester en différé...ou vont-elles revenir en direct SVP.......... bearounet - donc je dois quitter votre site pour en trouver un autre qui marche? ça fait je ne sais pas combien d'année que je consulte vos graphiques que je trouvais très bien et là pour une MàJ en un clic je dois vous dire adieu? est ce là l'unique solution qui me reste? Rémi@ZB - @bearounet Nous n'avons pas de problème connu sur Internet Explorer 9.0.

Quel version Windows utilisez vous? Rémi@ZB - @Boa1er Avez-vous essayé de faire Ctrl+F5 sur la page qui pose problème pour mettre à jour le module graphique? bearounet - @remi windows 7 version 6.1.7601 peter49 - sur l'ancien graphique, les valeurs Alternext étaient en direct, vont-elles désormais rester en différé...ou vont-elles revenir en direct SVP.......... Rémi@ZB - @peter49 Je n'est pas de visibilité à ce sujet. Rémi@ZB - @bearounet



http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/download-ie Je pense qu'il serait donc judicieux de mettre à jour votre Interner Explorer et de passer à la version 11 qui est plus récente et sécurisé. Boa1er - oui je viens de batailler 10 minutes mais rien mais vous fiez pas trop a moi .. suis pas doué et en plus je commence à planer (narcolepsie)



les deux ça fait pas mal pour un seul homme .. j'essaierai plus tard après la sieste (;o))



merci sirius - @ Rémi

Bonjour,

Sur Graphe dynamique dans Outils :

Si le graphe est par exemple sur SAN, en 2mn, et que l’on veut aller sur ZC, on tape ZC, ou Zodiac dans la petite fenêtre en haut à gauche et …rien ou Loading…Pas de possibilité de changer de valeur.

Et si l’on revient à la valeur précédente avec la petite flèche, on revient sur San, mais en 1J par défaut, et non pas en 2mn. boogeymann - Je n'arrive pas à trouver où rajouter l'indicateur RSI. Merci de votre réponse seb37300 - Pour le rsi, clic droit dans le graph, indicateurs et tu as toute la liste sirius - Pour les indicateurs :

Tu vas sur la case en haut, milieu « Indicateurs, Fondamentaux etc… » située à droite de la « roue crantée, propriétés du graphique » ;

-1 clic et de nombreux indicateurs, dont le RSI, te sont proposés. boogeymann - Merci beaucoup sirius seb37300 - ça fait toujours plaisir .... Davd - Bonjour,

Merci de nous aider dans nos analyses graphiques bien que je prefererai l'ancien graphique dynamique.

Mes 3 remarques seraient que l'ancien graphique proposait l'option d'avoir un graphique en temps reel "tick par tick" et le nouveau ne propose pas ce choix ce qui est tres domage;

Ma 2eme Remarque concerne le pourcentage d'evolution du cours d'un titre qui evolueait au fur et a mesure de l'evolution du cours dans l'ancien graphique et qui n'est pas repris dans le nouveau graphique. Par exemple on pouvait voir le graphique baisser et lire qu'il est en baisse de 1% or maintenant on le voit baisser et on voit que le CAC par exemple touché les 4.900 mais on ne sait pas de combine de pourcent le cac a baissé depuis la veille :(

Me 3eme Remarque est que je ne vois pas comment, après avoir dresser plusieurs barre de support/resistance par exemple, comment je fais pour effacer seulement la derniere barre crée sans effacer toute mon analyse (toutes les barres).

Merci bubu70 - merci seb ( je le dis aussi pour le boa..). T'as trouvé les fibo ou il fo un bac +10 ? .... 1 Rémi@ZB - @peter49 Concernant le temps réel pour les valeurs Alternext, nous faisons notre possible pour réintégrer un flux de données. 1 seb37300 - bubu, pour fibo, a gauche du graph, tu as ' une fouchette" tu clique sur la petite fleche à côté et tu aura un menu déroulant pour toute les fourchette et retrssement dont fibo , en plus il y a plein de couleur, ça me rappel le cm2 1 bubu70 - merci beaucoup sirius ;-) j'aurais pas pensé a planquer les fibo derrières une fourchettes .... 1 sirius - David

Pour la 3eme remarque, tu vas sur ton support, clic droit, et « Retirer ». Rémi@ZB - @sirius Il y a effectivement un problème avec certaine recherche.

Notre équipe travaille sur la correction du problème. 1 Rémi@ZB - @Davd Concernant vos 3 remarques :



- Remarque1 : Le "tick par tick" ne sera pas disponible tout de suite mais nous travaillons dessus.

- Remarque2 : C'est une très bonne remarque, nous allons voir ce que nous pouvons faire.

- Remarque3: Merci à sirius pour sa réponse et3te - Les moyennes mobiles ne sont pas correctes - par exemple sur le CAC si on affiche les MM 9 et 2 qui n ont plus croisé depuis le 02 octobre, elles croisent deux fois sur le nouveau graphique et3te - Les moyennes mobiles sont bien correctes, ce sont des MM simples, les miennes sont exponentielles, ce qui explique cette divergence de croisement Rémi@ZB - @et3te Comme vu au téléphone avec monsieur Veber, il s'agissait d'un autre indicateur (pas d'un bug). peter49 - OK, Merci pour la réintégration des cotations en direct (à venir) pour Alternext

une petite remarque au passage: Aucun site de bourse n'arrive à la cheville de ZB (et on va s'habituer au nouveau graph....les Français sont "CONSERVATEURS"......) 1 letsar - ainsi que tu le dis Peter, ZB est le site boursier le mieux fait que je connaisse (je dis ceci sans aucune flagornerie) 1 et3te - Je me suis immédiatement habitué, le nouveau graphique est GENIAL ozawaa - Rémy@ZB bonjour, un de vos collaborateur a ecrit que les cotations EURONEXT étaient en direct mais par exemple l'action ALEUP ( Europlasma) reste en différé de 15 mn, pourquoi ???? merci Boa1er - je pense que c'est plutot un manque de volume derniere transaction 12H37MN59S jamb83 - Essayons d'être constructif : l'affichage en histogramme du DMI/ADX semble avoir disparu par rapport à la précédente version (snif). Est-il prévu de la réintroduire ? ozawaa - non Boa1er, j'ai fais le calcul sur plusieurs transactions = 15 mn de différé ! 1 Rémi@ZB - @ozawaa L'action ALEUP n'est pas sur Euronext mais sur Alternext que nous avons uniquement en différé pour le moment. Nous faisons notre possible pour intégrer un flux temps réel. 1 Rémi@ZB - @jamb83 Vous trouverez l'indicateur DMI/ADX dans la liste des indicateurs sous le nom "Directional Movement Index" Rémi@ZB - @sirius Le problème sur le moteur de recherche a été corrigé.

Nous l'avons aussi amélioré en ajoutant les drapeaux des pays. sirius - Effectivement, c'est plus clair. Cela progresse.

Par contre, le changement de temps est un peu long , de l’ordre de 5s, et le changement de valeur, 3s. sirius - ...Et les volumes se mélangent avec les bougies lorsque une valeur baisse. Exemple sur SAN en 2mn, à 16H. jamb83 - Rémi@ZB

J'avais trouvé. Ma question porte sur la présentation de cet indicateur : affichage de DI+/DI- sous la forme d'un histogramme (DI+ - DI-) comme dans l'ancien temps jamb83 - Autre point (peut être déjà signalé) : lorsqu'on insère des droites de tendance dans une étude, elles sont mal corrélées avec la fonction zoom : elles ont tendance à rapidement se décaler , d'abord un peu et puis brutalement elles partent à l'ouest ... 1 Rémi@ZB - @jamb83 Il vous suffit de cliquer sur "Format" de l'indicateur puis sur "Style". jamb83 - @Rémi@ZB

Je ne sais pas si mon image va passer, mais voici ce qui étatit possible dans la version précédente : un histogramme construit avec DI+ - DI- (vert si >0) rouge sinon. Et la droite ADX par dessus Merci, ça aussi j'avais trouvé.Je ne sais pas si mon image va passer, mais voici ce qui étatit possible dans la version précédente : un histogramme construit avec DI+ - DI- (vert si >0) rouge sinon. Et la droite ADX par dessus jamb83 - Je suis lancé :

comment modifier la valeur par défaut du style de barre de la courbe de valeur (de bougie à droite) : de façon à retrouver toujours droite si c'est cela que je préfère ... Ou alors reproduire le choix précédent par défaut, comme pour les modèles (le choix du style de barre n'est pas accroché aux modèles) . suis je clair ? jamb83 -

dans la représentation du MACD si on n'utilise pas l'histogramme (!) l'échelle du MACD et de son signal semblent assez étrange (comme normalisé sur l'échelle de l'histogramme fantome .... une dernière pour la route :dans la représentation du MACD si on n'utilise pas l'histogramme (!) l'échelle du MACD et de son signal semblent assez étrange (comme normalisé sur l'échelle de l'histogramme fantome .... Rémi@ZB - @jamb83 Pour le MACD, Cliquez droit sur son échelle et décocher "logarithmique". jamb83 - @Rémi@ZB

merci j'ai appris un truc : comment accèder au paramétrage des échelles. Je revis (au moins en partie). La suite demain ... lhassajj - Sur un graphique, en positionnant le curseur de la souris sur une bougie, on avait avec l'ancien graphique une "info-bulle" qui apparaissait mentionnant le % du jour, + haut, + bas, vol... avec le nouveau graphique : RIEN. Comment faire ? merci 3 jamb83 - @lhassajj : entièrement d'accord ! c'est plus que très utile 2 Marius11 - D'accord avec la dernière remarque +1 1 sankeur - c'etait plus simple avant , bug avec firefox et flash control . L'ancien a son charme. Chez tradingview depuis longtemps et aucun soucis sur leur site; ici sur ZB j'ai "symbole invalide sur toutes les valeurs ? why 1 jamb83 - S'il te plait monsieur Franck, une petite ligne matérialisant le niveau 0 sur le MACD (au dessus ou en dessous de zero est un indicateur utile). Merci d'avance 1 Rémi@ZB - @sankeur Sur quelle page avez-vous le problème de "symbole invalide" ? lotoof - pfffffff..... bon ben, vous avez réussis à me plomber le moral avec votre nouveau graphique, l'affichage est beaucoup trop lent., et le graph n'est pas lisible, il serait intéressant de rajouter des options tels qu'un changement de couleur, jours pairs/impairs! Recréer des paramètres graphique pour chaque valeurs, chaque devises est aussi très contraignant........ 1 lotoof - ...pouvoir ajuster la taille des fenêtres indicateurs sur le graphique serait un plus...... emiled1 - bonjour Franck, pour essayer d'être un peu constructif au niveau du nouveau graphe dynamique, je rencontre personnellement un problème de taille qui est que la mise en mémoire de mes paramètres personnalisés ne marche pas (quand on tape sur save) et/ou peut être est ce normal mais pour chaque valeur je dois rentrer chaque fois mes paramètres. Sinon bravo pour le site Oskar - Bonjour, C'est tres bien de chercher a rester up to date, mais malheureusement, la nouvelle solution de graphque dynamiaue ne fonctionne pas. le message ''symbole invalide'' m'est systematiquemet repondu (par ex EUR/GBP ou EUR/USD) et aucun graphique ne sáffiche. J'ai essaye avec deux navigateurs (Microsoft Internet Explorer et Mozilla Firefox) mais jóbtiens le meme resultat. Merci 1 Rémi@ZB - @emailed1 Vous pouvez sauvegarder vos paramètres dans un modèle (petite flèche à droite du bouton indicateurs). Cliquez sur le bouton "Aide" pour voir la vidéo d'explications. Rémi@ZB - @Oskar Pourriez-vous me communiquer les URL où vous constatez ces problèmes? jamb83 - Restons Zen Bilan du soir : 4 remarques postées hier ou ce matin de bonne heure. Aucun retour (sauf une mise à la poubelle - commercialement justifiable-). Pas d'autres points résolus non plus d'ailleurs.

Bon je vais donc encore patienter un peu. Mais pas trop quand même ... 2 barroudeur - Bravo pour ce nouvel outil, très complet et intuitif... Perso-, ça fonctionne très bien, je viens de le tester en triturant dans tous les sens et je vois pas à redire. Il faut juste prendre le temps et se donner la peine de chercher et comprendre

Donc Bravo lhassajj - Soit disant "une nouvelle solution de graphiques dynamiques plus avancée que la précédente", je ne vois aucun progrès. Faites votre version dites "de progrès", mais laissez la version "ancien graphique dynamique". Laissez le choix, n'imposez pas. L'ancien graphique dynamique était parfait. 2 rightly - Barroudeur, regarde mieux, les données sont plus longues à charger (entre autres points négatifs), l'ancienne version était plus épurée et plus efficace.

Mais je comprends l'argument technologique de passer sur du HTML5 en lieu et place de Flash.

il y a probablement aussi un argument commercial non négligeable que nous ne connaissons pas... 3 barroudeur - Bonjour Rightly, le chargement est instantané chez moi mais j'ai un ordi- puissant. Est ce possible que ce soit à ce point tributaire des performances et du matériel utilisé ??? Je n'en sais rien...

Pour la complexité, je ne suis pas d'accord, c'est même plus intuitif que ce que tu trouves sur certaines plateformes et surtout très complet aux niveaux des outils d'analyses, indicateurs,... De plus la possibilité de "charger" et sauvegarder ses études par valeurs (bouton "charger") est très pratique. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun bug mais, à titre perso-, je salue l'évolution qui permet de rivaliser avec les outils payants. J'ai souvent râlé dans ce concours et je regrette toujours l'évolution du concours choisie par ZB (d'ailleurs je suis en mode "pause"). mais quand il y a des évolutions positives, il faut aussi le souligner.

Bonne journée 1 Rémi@ZB - @lhassajj @jamb83 Concernant l'info-bulle sur chaque bougie, vous retrouvez ces informations en haut à gauche du graphique. Il manque effectivement le pourcentage. Nous allons voir avec le fournisseur ce qui est possible de faire. Boa1er - bonjour remy toujours impossible d'enregistrer dans mes documents pour montrer a bubu mes dessins (;o) Rémi@ZB - @Boa1er Cette fonctionnalité sera très prochainement disponible. 1 bubu70 - Pitié Rémi, n'accédez pas a la demande du boa, il me fera voir plus que dessin ... ;-) 1 Boa1er - bien merci lhassajj - Sur de nombreux graphiques, le niveau du cours est arrondi à l'euro près car la bordure du graphique n'est pas assez large pour laisser apparaître des décimales (exemple CGG arrondi à 3€). Au contraire sur d'autres graphiques, on peut avoir jusqu'à 6 décimales ce qui n'a aucun intérêt (exemple Soitec). 1 Tzuu - Hello, pouvez vous demander à votre fournisseur de graphiques dynamiques qu'ils soient vraiment "dynamique", par exemple il faut jongler sur 3mn puis 5mn pour voir vraiment bouger le curser de prix (ou bien c'est mon ordi qui est obsolète). Et peut-on avoir le DAX en temps réel comme le propose par exemple le site Investing.com ? Pour être positif avec de l'habitude on arrivera à s'y faire à ces nouveaux graphes, mm s'ils sont moins efficaces qu'avant. De toute façon je pense que les plus chevronnés sont déjà sur PRT en temps réel. 1 GodMaSak - Tzuu en ouvrant un compte chez IG il suffit de passer 2 ordres par mois pour avoir PRT gratos 1 Tzuu - GodMaSak, vraiment merci pour l'info 1 lhassajj - Quand on trace une résistance, un support, une droite de tendance sur une UT longue, on ne la retrouve pas sur les UT inférieures !! 1 icachris - J'ai repris dans un graphe le paramétrage standard que j'avais sous l'ancienne version, je l'ai enregistré et puis pas moyen de la charger (firefox sous ubuntu et seven)

Comment copier ses paramétrages sur une autre valeur? 1 icachris - L'ancienne version était beaucoup plus simple et rapide à paramétrer, maintenant il faut cliquer et cliquer, etc...

Pourquoi ne pas avoir tous simplement repris l'ancien code et l'avoir simplement adapté en créant une usine à gaz! 1 Boa1er - icachris Je l'ai suggéré conserver l'ancien graphique et apporter quelques bons outils



mais peut etre que commercialement c'est pas possible 1 Rémi@ZB - @icachris Pour utiliser votre modèle sur toutes vos valeurs, vous devez le sauvegarder en cliquant sur la petite flèche à droite des indicateurs. 1 Oskar - Bonjour, manifestement la nouvelle solution fonctionne chez certains, mais helas pas chez moi. C'est rassurant, car ca veut dire que ca doit marcher. J'utilise internet explorer version 11.0.9600. Est-ce que je dois changer de navigateur? Merci Boa1er - perso j'ai Loïck Peyron comme navigateur c'est pas mieux (;o) 1 Rémi@ZB - @Oskar Quel système d'exploitation utilisez vous?

Quel est exactement le problème?

Pourriez-vous envoyer une capture d'écran au Service Client (service.client@zonebourse.com) ?



Merci M24Chris50 - Bonjour, même souci que Oskar : le graphique dynamique ne s'affiche pas, uniquement le graphique statique en utilisant Internet Explorer. Par contre, il s'affiche avec google. Avoir deux navigateurs d'ouverts = pas simple, good le progrès. Bonne journée Boa1er - installe dernier firefox chez moi ça marche par contre on peut pas telecharger pour mettre sur le forum mais remi a dit que ça allait venir (;o)) cacnow - petit retour Bonjour,

(Vista familial 32 bits /firefox 42 à jour ...avast 8./ AMD athlon core 2 ) sur Toshiba satellite Globalement ca roule ....



J ' étais déjà sur tradingview en direct ... ! ( mais pas le Cac sur ce site ...)

Merci pour ces nouveaux graphiques, il y a beaucoup plus d' indics ( j utilise Ichimoku ...) que l ancienne version ...



Par contre , sur le Cac les volumes apparaissent en journaliers mais non dans les unités inférieures de temps ( barre horizontale bleue ...) ...alors que ça marche sur les titres ...et que ca le faisait sur l ancienne solution ...

Bug ? merci pour le retour ..

Bien à vous Bjornborg - Ichimoku est un plus appréciable. J'aime bien aussi le répulse. 1 Rémi@ZB - Pour information, les données de marché d'Alternext sont disponible désormais en temps réels. 1 Rémi@ZB - @cacnow Malheureusement, notre fournisseur n’agrège pas les volumes pour les indices sur les unités de temps inférieures au journalier. 1 makavin - bonjour, il manque la journée de hier le 11.11 sur le graph de genfit, c'est bizarre ozawaa - Merci Rémy@ZB pour le direct Alternex estephe1 - bonjour idem M24Chris50 boogeymann - Bonsoir



Je viens de changer de Pc et les graphiques dynamiques ne s'affichent plus. J'ai un point rouge avec marqué symbole invalide. Est-ce quelqu'un à une solution Tzuu - Moi aussi mon Pc m'a laché la semaine dernière, et avec le nouveau (en Windows 10) tout marche bien. Quand le symbole invalide s'affiche tu dois ré-actualiser la page (parfois plusieurs) fois pour que ça revienne à la normale. antoine. - Bien, mais comment fait on pour masquer les ronds jaunes dans les graphiques, et qui gênent la lisibilité? boogeymann - J'ai bien essayé de réactualiser mais cela ne change rien, est-ce que cela peut venir de java? Tzuu - Antoine,pour les ronds dans les graph je suppose que c'est sur tes moyennes mobiles, dc faut cliquer n'importe où sur le graph là ou il n'y a rien , pour que les ronds partent. Boogeymann, j'ai eu ton petit prob aussi, j'ai actualisé et ensuite j'ai recliqué sur graphique à côté de cotation et voila c'est reparti pour un tour ... boogeymann - Rien à faire, j'ai beau tout faire rien ne s'affiche. Quel navigateur utilisez-vous? Tzuu - j'utilise le nouveau navigateur de Windows 10 , le Edge, mais je ne crois pas que le problème vienne du navigateur pour vous. Contactez Zonebourse, peut-être qu'ils auront la solution. Bon courage. boogeymann - merci beaucoup pour vos renseignements peter49 - ZB "nouveau" vraiment pas terrible....

Pourquoi on est obligé d'actualiser constamment pour avoir des pages ....(si on actualise pas, ça rame......et rien.....) 1 peter49 - Et encore et toujours 1 seul chiffre pour le prix (c'est récurent...) jbcity - Bonjour, il semble que les graphiques dynamiques fonctionnent bien en ce vendredi matin, on peut placer des supports et résistances, tests réalisés sur Internet Explorer et Firefox, par contre ça ne charge pas sur Chrome, ça reste blanc.



Pour info j'ai procédé aux MAJ de "Java et Adobe Flash Player" sous Windows 7,8 et 10, car ça a son importance, mais pas pour Chrome. Bonne Jour Nez ! 3 bafa - Bonjour,

je trace mes droites de tendance et autres analyses que je sauvegarde avec la fonction "enregistrer" en haut à droit des graphes dynamiques. Puis je les réutilise avec la fonction "charger". Très pratique. Sauf que parfois, et seulement parfois, certaines analyses ne veulent pas se charger. J'ai la fenêtre avec la liste des analyses sur la valeur qui apparaît, mais impossible d'en sélectionner une.

Cela peut arriver avec une analyse qui se chargeait bien, et qui ne veut plus ensuite. Du coup, tout est à refaire...

Je suis sur MacOS 10.6.8 avec Safari 5.1.10 (problème également avec Firefox 42.0) 1 lhassajj - La séance du 31/12 a disparu sur les graphiques, elle a été fusionnée avec celle du 4 janvier. C'est très grave, car cela fait 1 seule bougie au lieu de 2 et donc tous les graphiques sont faux car il y a un retard d'1 jour sur les MM7, MM20, BB..... Cela rend les graphiques inutilisables. Déjà que je trouvais la nouvelle formule pas pratique du tout, alors maintenant avec des graphiques faux... 3 michpoup - c'est completement anormal de sauter une journée de cotations dans les graphiques!!! Franck Morel - On travaille à corriger le problème 1 lhassajj - Pouvez-vous aussi régler le problème des décimales ? Car très souvent et manière aléatoire selon les valeurs, le cours s'affiche sans décimale sur le graphique, ce qui le rend inutilisable. cacnow - Toujours pas les volumes en Ut 15mns du le Cac ? ca craint ... rol26 - Bjr,

Comment obtenir les graphiques dynamiques d'une action?

Lorsque je clique sur outils/graphique dynamique, je l'obtiens parfaitement pour le CAC40, mais pas moyen de l'obtenir sur les autres valeurs.

Dans les paramètres de mon espace, le bouton est bien positionné sur ON.

Merci calcucius - slt



Tape le nom de l'action dans la barre de recherche en haut, puis clique sur l'onglet graphique.

Si le graphe est statique (par défaut), clique sur graphique dynamique au dessus du graphique. Ortic - Bonjour,

Aujourd'hui depuis 16/17h, il n'est plus possible d'enregistrer des graphiques. Je précise, si l'on personnalise un graphique avec des outils ou indicateurs, il n'est plus possible de sauvegarder le modèle.

Pensez-vous que cette option va être réhabilité ou si il s'agit d'un bug, qu'il va être corrigé. Si oui, quand ?

Merci d'avance. zb xav - Bonjour Ortic,



Le problème a été corrigé ce matin.



Bons trades ! Voir les 162 réponses précédentes Myldid - Impossible d’avoir accès au graphique dynamique expert que ce soit sur mes deux ordinateurs ainsi que sur mon iPad

Gros bug !!!! eg9720 - Bonjour

Impossible d’avoir accès au graphique dynamique expert

Est ce normal ?

Merci mandray - plus d'acces aux graphiques experts depuis cet apres midi ( 29 mars 2019) Voir les 2 réponses suivantes



Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite