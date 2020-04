DTRADING - Voici votre EDITO de la veille :



Mardi, après avoir ouvert en extrême haut puis atteint votre CP à 5109 pts, l'indice CAC40 temporise sur ce niveau et clôture sur 5115 pts.



La cassure de la zone 5200 - 5210 est de mauvaise augure, et l'on devrait désormais plus probablement combler 5032 pts avant 5365 pts.



L'indice vient de casser le support oblique en vert et de sortir d'une figure qui pourrait bien être un triangle symétrique de creux (voir détail ci après votre EDITO).



Dans cette hypothése, un Pull Back sur la zone 5175 - 5210 est possible, avec un reverse qui ramenerait le marché proche des 4850 pts.



Vos supports et résistances sont représentés sur le schéma ci dessus



A court terme, on surveillera le pivot Boursemoi des 5100 pts.



La tendance long terme est neutre.

Le pivot historique du CAC40 se situe sur les 4550 pts



Scénario le plus probable :

Mercredi, au dessus de 5147 pts, confirmation du Pull Back sur 5177 pts (zone 5177 - 5209).

En alternance, sur cassure des 5100 pts, continuation de la baisse sur 5055 pts.



Day trading : Type de jour (voir schéma ci dessus) : Clôture en extrême - Range de 56 pts.



Swing trading :

Moindre risque vendeur à partir de : 5095 puis 5206

Moindre risque acheteur à partir de : 4860 puis 5220



Tendance :

CT Neutre avec P = 5100 : Au dessous Cible 5055 - Au dessus Cible 5177

MT Neutre avec P = 5177 : Au dessous Cible 4860 - Au dessus Cible 5385

LT Neutre avec P = 4860 : Au dessous Cible 3670 - Au dessus Cible 6050

Triangle symétrique de creux :



Le triangle symétrique de creux est une figure chartiste de continuation baissière. La figure est formée par deux droites de tendance convergentes symétriques par rapport à l'horizontale.

La première ligne est une oblique baissière faisant résistance, également appelée "ligne de résistance du triangle symétrique de creux".

La deuxième ligne est une oblique haussière faisant supporte, également appelée "ligne de support du triangle symétrique de creux".



Pour que le triangle symétrique soit dit de « creux », il faut que le mouvement ayant précédé la formation du triangle soit baissier.



Le triangle symétrique de creux est confirmé/valide si il a bien oscillation entre les deux droites.

Chacune de ces droites doit avoir été touchées au minimum 2 fois pour valider la figure.

NB : une ligne est dite "valide" si le cours la touche au moins 3 fois en support ou en résistance.

Ceci implique que la figure en triangle symétrique de creux est considérée valide si le cours touche au minimum 3 fois la ligne de support et 2 fois la ligne de résistance (ou au minimum 2 fois la ligne de support et 3 fois la ligne de résistance).



L'objectif de cours d'un triangle symétrique de creux est déterminé par la hauteur de la base du triangle reportée au point de cassure (sortie du triangle). Pour obtenir l'objectif de cours, une autre technique consiste à tracer une parallèle à la ligne de résistance du triangle symétrique de creux à partir du premier contact avec la ligne de support.

Statistiques du triangle symétrique de creux



- Dans 57% des cas, la sortie du triangle symétrique de creux est baissière.

- Dans 91% des cas, le mouvement baissier se poursuit après sortie du triangle.

- Dans 57% des cas, le cours parvient à atteindre l'objectif de cours du triangle en cas de sortie par le bas.

- Dans 60% des cas, le cours effectue un pullback en résistance sur la ligne de support du triangle.

- Dans 16% des cas, le cours effectue de fausses cassures des lignes de support/résistance (fausses sorties du triangle symétrique de creux).

Remarques concernant le triangle symétrique de creux



- La sortie du triangle symétrique de creux s'effectue le plus souvent vers 80% de la figure.

- Les cassures/sorties franches et puissantes donnent de meilleures performances.

- La performance est meilleure lorsque le triangle symétrique de creux se forme au début d'une tendance baissière.

- Eviter de prendre position si la cassure/sortie intervient avant les 3/4 du triangle.

- Eviter de prendre position si la cassure/sortie intervient avant les 3/4 du triangle.

- Les pullbacks en résistance sur la ligne de support du triangle sont néfastes pour la performance.