Liste de valeur

Bonjour, 1) Est-ce que ZoneBourse prévoit des alertes mail quand cassures/support ou résistance sur des listes de valeurs pré-définies? 2) On peut faire défiler les graphiques standard mode icones des cours. Peut-on faire défiler les graphiques (et en mode graphique expert) et sur un format plus grand, pour éviter de devoir ouvrir les graphiques un par un?