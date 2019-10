trypot - Salut LucGE Dsl j'avais pas vu ton message Lucge pour une fois que quelqu un me répond sur mes files FX :-) .



Plus sérieusement a 10 pibs près j'étais sur un reverse pour aller haussier , donc louper , la suite je suis passer short dans la zone des 1,31 car 1,3130 grosse R et vu l'impulsion haussière c t quasiment sur qu on allait buter. A mon sens le seul moyen de passer cette R sera une consolidation dans la Zone 1,3050 - 1.3150 avec une niveau de vol totalement écraser histoire d'accumuler la sortie de squeeze liberera l'énergie nécessaire.



J' avoue que la j'hésite a solder mon short ca va vite....trop vite sans news majeur....je me tatte a attendre MM20 daily



