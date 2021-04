Phco Suivre 1 3 1 Messages Abonnés Homme, Bretagne, Cadre G.D. Inscrit depuis le 19-04-2009 Nbr de réac. publiés 0 Nbr de reco. reçues 1 Nbr de reco. données 0 Qui le recommande le + Vadorbis Qui lui répond le + lockes Il recommande le + Il répond le + à Journal Membres Favoris Phco Modifier la valeur Adresser un message à RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue Rubrique/ Trading warrants bonjour,

la rubrique en page d'accueil:Trading warrants ne semble plus alimentée, est ce normal ?

Merci de votre réponse;

Phco







Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Portefeuille Trader Malgré les performances peu de commentaires sur le portefeuille Trader ( +125% en 10 mois), certains d'entre-vous arrivent-ils à répliquer les performances de ce portefeuille ?

(post déplacé de forum concours vers général sera plus approprié). 12



MAURANGE et cisif trypot et3te sirius lockes zara000 6 autres membres participent à cette discussion MAURANGE - Pour ma part j'en suis très loin. cisif - j'arrive pas, sauf quand je fait vraiment une très mauvaise série de trade, et encore faut que je sois pas en forme.lol trypot - Phco La question a ce poser:



Mais qu'est ce qui ferai que je ne pourrai pas reproduire la perf du portefeuille trader ...?



A+ et3te - Trypot Mais qu'est ce qui ferai que je ne pourrai pas reproduire la perf du portefeuille trader ...?



Lorsque tu as l information de la prise de position sur une valeur, des dizaines d abonnés se sont précipités pour prendre également position et l action a déjà fait un bond de 1% 1 sirius - Oui, mais souvent elle redescend à un prix abordable. Globalement, si tu es très réactif, pas de problème pour reproduire leurs conseils. Tu peux même sortir , parfois, mieux qu'eux, et récupérer éventuellement une entrée tardive. lockes - je me suis inscrit ce mois ci pour voir ce que ca donnait et pour voir si c'etait du chiqué

j'observe les prise de positions depuis le debut du mois



pour le moment l'impression que j'en ai, c'est qu'il faut etre tres rapide et disponible pour repliquer leur ordre, dès que l'alerte est lancée



exemple ce matin alerte sur une action 1-2 min plus tard elle prenait 5% et plus



ensuite j'ai l'impression qu'il vaut mieux avoir un capital de depart consequent proche

de leur portefeuille pour avoir de bonne perf et ne pas etre trop impacte par les frais



a pres pour l'effet pyramidale/moutonnier je me suis posé la question, mais vu la taille de leurs positions : je pense qu'ils que meme si nous nous mettions a 10 nous serions noyés dans la masse par rapport au marché lockes - par contre en regardant certaines prise de position je remarque qu'ils ne prennent pas tjs leur benefs qd il le faudrait



exemple il y a un ou deux jour vad sur RNO pdt la premiere partie de la journée tout etait nickel : +3% et ca c'est retourné et ils ont cloturé a -2%



et c'est pareil ds d'autre cas que j'ai vu



après j'imagine que comme c'est du swing trading ils se fixent des objectif de 5% et + et

si ca marche pas ils cloturent

de toute facon les pertes sont je crois plutot bien gerees et ridicules par rapport a leur capital lockes - d'ailleurs ce qui serait bien ca serait d'avoir un briefing avant ouverture pour etre pret au moment :)



comme ca on a plus qu'a preparer son ordre le matin ;) 2 zara000 - lockes, tu dis "exemple ce matin alerte sur une action 1-2 min plus tard elle prenait 5% et plus"



tu as vérifié si elle n'avaient pas déjà pris 5% avant qu'ils ne la recommandent à l'achat ? lockes - Je verifierais ce soir

Le ptf n est pas cloture et tjs a 4%, il avait meme grimpe a 11 :) trypot - Pour ma part j'ai eu une idée Prendre un portefeuille investisseur donc avec des ordres au comptant et trader a titre perso avec la couverture en intraday , histoire de faire travailler l'argent 2 fois plus lol



Mon brocker offre une couverture de 1,5 par ligne au comptant ce qui peut me permettre de prendre facilement 2 position intraday si besoin est avec la couverture SRD (en plus a signaler pas de frais SRD en intraday, il n'y a pas de petite economie et le retour est offert), meme si je suis full invest au comptant (donc avec le portif investisseur)



Bien entendu je part du principe que le portif investisseur fera plus que 3% de perf par an sur les années a venir :-), je ne pense pas prendre beaucoup de risque



D'autre part la perf moyenne par trade est telle que le fait de rentrer 15 min après ZB n'est pas très impactant contrairement au portif trader



Autre chose l'imposition c'est 30% a méditer le portif investisseur est concu pour les PEA avant tout il me semble pas pour un compte titre (meme si moi je l'utiliserai dans un compte titre mais ce n'est pas pareille)



Voila mon opinion





A+ lockes - pour confirmer mes dires en 2 min l'action prenait 0.2e

30 minute plus tard : 0.6e depuis la prise de position ^^ Voir les 12 réponses suivantes



Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue lockes - je serais aussi interesse par quelques temoignages sur le portefeuille trader ou investisseur trypot - Une chose est sur belle perf Mais faut surement pas s'attendre a ce qu'il fasse 125% tout les ans :-), l'année prochaine si ils font 250% je m'abonne lol.



une chose restant évidente la taille du portefeuille a une grande importance car un portif de 10000€ verra les perf diminué a cause des frais (Abonnement + coutage a quasi 9 euros qui pese plus que sur un portif de 75000€) mais je pense que cela reste un meilleur placement que le livret bleu :-)



A+ Voir les 2 réponses suivantes



Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite