La Chine durcit le ton On s'habitue à tout, même aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Telle pourrait être la morale de la semaine sur les marchés financiers, qui vivent assez bien les houleuses relations entre Washington et Pékin. Hier, les indices ont nettement rebondi, en particulier en Europe, ce qui a permis de gommer une partie des pertes de la semaine précédente. Mais l'équilibre reste fragile alors que les médias chinois s'agitent contre la politique américaine.